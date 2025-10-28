La cantante Ilargi lanza hoy 'Jaizkibel', el segundo adelanto de su nuevo disco

Una imagen promocional del videoclip, con la joven cantante lezoarra Ilargi en el monte al que debe su nombre la canción que hoy presenta.

Elena Viñas lezo. Martes, 28 de octubre 2025, 19:59 Comenta Compartir

Ilargi presenta hoy 'Jaizkibel', el segundo adelanto del que será su tercer trabajo discográfico. Esta canción nació de un sueño vivido en pleno proceso de duelo tras el fallecimiento de su padre; en este sueño, se reencontraba con él en Jaizkibel.

De pequeña, Ilargi acostumbraba a visitar diferentes rincones de Jaizkibel junto a su padre. Mikel, quien amaba profundamente este monte. Tras su fallecimiento en 2022, la artista dejó de componer. Así pasó un año entero, hasta que en 2023 soñó con su padre, en aquel mismo paisaje que tantas veces habían compartido: Jaizkibel, concretamente en Mixintxola. En aquel momento, mientras aún daba forma a la idea del disco que pronto verá la luz, escribió esta canción, que acabó siendo uno de los detonantes del proyecto.

En la base de este tema musical está la necesidad de llenar el vacío que deja la pérdida; en este caso, a través del sueño. Así lo expresa Ilargi: «Cuando compuse esta canción, no era consciente del dolor que había detrás; al principio incluso me parecía alegre. Con el tiempo me di cuenta de la herida que había detrás, de la necesidad de recordar a mi padre, y del miedo a olvidar. Creo que es necesario hablar de esto».

La canción ha sido producida, grabada y mezclada por Haritz Harreguy en su estudio. En la grabación han participado Mikel Zubiria (percusión), Manu Moro (guitarras) e Ilargi (voces y electrónica).

El videoclip, ya en YouTube

El videoclip del tema musical 'Jaizkibel', que ya se encuentra colgado en la plataforma online YouTube, ha sido dirigido por Jon Alberto Lejardi. Tal y como manifiesta, su objetivo ha sido «reflejar el miedo al olvido, el deseo de recordar y el proceso emocional» vivido por Ilargi.

«Lo que quería representar con este trabajo era el arco de superación de Ilargi, la toma de conciencia con detonantes del pasado, la acción de escribir la carta -la canción- y el acto de quemarla convirtiéndola en ceniza que abone nueva vida. Es un viaje emocional y físico», manifiesta el director.

Ilargi ha participado como actriz en el videoclip. En él también han intervenido como responsable de producción Aritz Aranburu; Oroitz Arrizabalaga, como encargado técnico; y Gurutze Alberdi, en calidad de estilista.

Entrevistas sobre el duelo

Más allá de la música, la joven cantante lezoarra ha querido llevar el duelo a otros ámbitos. Por este motivo, en colaboración con Gaztezulo, ha creado un programa en el que se acerca al duelo mediante entrevistas realizadas por ella misma a diferentes personas. Cada tres semanas se publica un nuevo capítulo en la página web de la mencionada revista, acompañado de un adelanto semanal en sus distintas redes sociales.

Al igual que en la canción 'Hil artean bizi' quiso visibilizar la dimensión social del proyecto, ahora, con la titulada 'Jaizkibel', la artista muestra la parte «más íntima y personal» del disco que saldrá al mercado el mes que viene. Será, más concretamente, a finales de noviembre cuando se presente en público el trabajo discográfico que ha creado sobre el duelo. Es el tercer trabajo de su recorrido por el mundo de la música y llevará por título 'Dolu(s)min'.