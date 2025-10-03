«EH Bildu coloca de nuevo a Lezo en una situación económica preocupante»

Elena Viñas lezo. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

El grupo municipal de EAJ-PNV en Lezo ha salido al paso de las declaraciones realizadas esta misma señala por el Gobierno municipal de EH Bildu, que asegura que, de no variar la tendencia de la gestión económica del Ayuntamiento de los últimos años, puede llegar a una situación de «bloqueo». Los jeltzales recuerdan que en 2015 asumieron el Ayuntamiento con deuda y que, tras acometer inversiones «de gran envergadura» (ascensores, compra de locales, etc.) y «sin repercutirlo en la ciudadanía», en junio de 2023 dejaron la institución con remanente.

«Frente a esa gestión, el actual Gobierno de EH Bildu ha colocado de nuevo a Lezo en una situación económica preocupante que ahora pretende justificar con excusas y trasladando la culpa a quienes sí enderezaron las cuentas», denuncian a través de una nota de prensa desde EAJ-PNV.

Añaden que, en su comparecencia, el alcalde Mikel Arruti anunció subidas de tasas e impuestos y se amparó en un informe externo para hablar de «riesgos de bloqueo financiero» a medio plazo, mientras admitía incrementos del gasto ordinario (personal, servicios básicos, transferencias) y cambios salariales y complementos decididos en los últimos años. «Todo ello sin haber informado con claridad a la ciudadanía y cuando ya empieza a ser tarde para corregir la tendencia», aseguran.

Ante las declaraciones realizadas por el equipo de Gobierno municipal, los jeltzales formulan una serie de preguntas a Arruti y su equipo: «¿Qué decisiones han tomado para llegar a esta situación? ¿Por qué no han mantenido informada a la ciudadanía y a la corporación? ¿Por qué ahora, a última hora? ¿Qué servicios externos han contratado y cuánto han costado? Si el Consistorio estaba con cuentas saneadas, ¿por qué han incrementado el gasto ordinario? ¿Cuánto remanente hay a día de hoy y cuál ha sido su evolución desde 2023? ¿Van a seguir buscando rédito electoral con populismo para ocultar su mala gestión y culpar a gestores anteriores en lugar de asumir responsabilidades?».

EAJ-PNV de Lezo denuncia que EH Bildu ha apostado «por el titular y la coartada», en lugar de por «la gestión seria y la transparencia». Según explica en su nota de prensa, «Lezo no puede volver a pagar la mala gestión de quienes improvisan y llegan tarde. La ciudadanía merece certezas, no relatos para tapar la falta de capacidad, liderazgo y gestión».

Piden que Arruti comparezca

Por todo ello, solicita una comparecencia «pública y monográfica» del alcalde Mikel Arruti para explicar, con datos, las decisiones adoptadas y el detalle del gasto ordinario.

Solicita igualmente la publicación «íntegra y accesible» del diagnóstico económico y de los contratos y servicios externos vinculados.

Para finalizar, aboga por un plan de ajuste «responsable» que no cargue sobre las familias, lo que debe abordarse, tal y como subraya, «con orden interno, revisión de contratos y control del gasto corriente».

EAJ-PNV Lezo declara que seguirá defendiendo una gestión «responsable, sin populismo y con luz y taquígrafos». «En 2015 enderezamos unas cuentas endeudadas; en 2023 dejamos remanente. Hoy exigimos la misma responsabilidad a quien gobierna: menos excusas y más gestión», concluyen los jeltzales.