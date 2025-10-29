El Ayuntamiento inicia los cursos para aprender a utilizar los parques saludables

Los cursos para aprender ejercicios y cómo utilizar las máquinas de los parques saludables comienzan hoy. Serán gratuitos y no será necesario inscribirse previamente ... para participar en las sesiones. El primer curso se desarrollará en el parque saludable de Andreone, esta misma mañana, de 9.00 a 10.00 horas.

El Servicio de Orientación Deportiva (KOZ) del Ayuntamiento de Lezo ha organizado sesiones para aprender a utilizar estos parques locales en el marco de la iniciativa Muittu Lezo.

«Saber manejar bien las máquinas es necesario para no causarnos daños o lesiones», señalan desde el Consistorio a través de una nota de prensa.

Por ello, en estas sesiones las personas participantes aprenderán cómo utilizar de forma correcta las máquinas de ejercicios de los parques saludables y a realizar ejercicios de movilidad, de la mano de la responsable de KOZ del Ayuntamiento de Lezo.

Las citas en cada parque

Comenzarán esta mañana en el parque de Andreone y hasta junio del próximo año se realizarán los últimos jueves de cada mes en diferentes parques saludables de la localidad. De este modo, en el de Andreone, las citas se fijan para hoy jueves, el 29 de enero y el 30 de abril. En el caso del parque de Lopene, las sesiones se anuncian para el 27 de noviembre, el 26 de febrero yel 28 de mayo. Finalmente, en el parque de Euskal Herria, los cursos se desarrollarán el 18 de diciembre, el 26 de marzo y el 25 de junio. Todas estas sesiones tendrán lugar los jueves, desde las 9.00 y hasta las 10.00 horas.