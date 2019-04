El Allerru empató ante un ya descendido Hondarribia El equipo lezoarra retomará el campeonato en Plazeta. / ARIZMENDI Los lezoarras no lograron pasar del 1-1 ante un Hondarribia que dejó escapar la victoria M. P. LEZO. Martes, 16 abril 2019, 00:19

El primer equipo del Allerru se dejó dos puntos vitales en Ondartza tras empatar 1-1 contra el Hondarribia en el marco de la trigésima jornada de liga del campeonato de División de Honor Regional. Los lezoarras visitaban a un equipo ya descendido y en teoría se presentaban como favoritos para llevarse unos tres puntos vitales de cara a la permanencia.

En esta ocasión no pudo ser y los lezoarras tuvieron que conformarse con rascar un punto en tierras hondarribitarras después de un primer tiempo sin demasiado juego en el que el equipo local logró adelantarse a cinco minutos del final. Pronto llegaría la reacción, en el minuto 49, con un gol en propia puerta del jugador local Alcain. A partir de ahí no se movió el marcador y se certificó el reparto de puntos en un partido que no fue demasiado bronco por parte de los de Ion Telletxea, ya que el colegiado Rivas tan solo amonestó a Prieto y Garmendia frente a las siete tarjetas amarillas que mostró al conjunto local.

Div Honor Reg. Hondarribia-Allerru 1-1 Juvenil Honor Allerru-S Tomas Lizeoa 3-3 1ª Juvenil Copa Amara Berri-Allerru 5-0 1ª Cadete Ascenso Allerru-Billabona 2-1 1ª Infantil Copa Allerru-Touring 2-1 Femenino Pref Allerru-S. Tomas Lizeoa 2-3 1ª Infantil fem Allerru-Trintxerpe 2-1

A partir de ahora, el Allerru disfrutará de dos semanas de merecido descanso en la competición que le servirán para reponer fuerzas de cara a afrontar la recta final de la temporada que se disputará en mayo. No está el equipo lezoarra en una mala situación, ya que mantiene cuatro puntos sobre los puestos de descenso marcados por el Añorga, pero deberá hacerse fuerte en Plazeta en sus próximos partidos para no dejar escapar unos puntos que se antojarán vitales a finales de mayo.

El femenino, tercero

Por su parte, las jugadoras del Femenino Preferente certificaron su tercera posición en la fase de Copa al caer derrotadas en casa por 2-3 frente al líder, Santo Tomas Lizeoa.

Las lezoarras regresarán también a la competición el fin de semana del 5 de mayo cuando visiten al Axular en el último partido de la fase. Será un partido a modo de trámite, ya que el Oiartzun, cuarto clasificado, se encuentra a una distancia de cinco puntos mientras que por arriba, el Euskalduna, segundo clasificado, dispone de una renta de cuatro puntos.