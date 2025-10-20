Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El alcalde Mikel Arruti junto a las parejas de dantzaris que han representado a Lezo en el campeonato.

Lezo

El alcalde felicita a Maren Gálvez y Gorka Granado

Elena Viñas

Elena Viñas

Lezo

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:35

Comenta

El alcalde Mikel Arruti ha felicitado a través de sus redes sociales a las tres parejas de dantzaris que han representado al municipio de ... Lezo tomando parte en el 49 Campeonato de baile de Euskal Herria, celebrado este pasado fin de semana en Segura.

