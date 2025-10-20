El alcalde felicita a Maren Gálvez y Gorka Granado

El alcalde Mikel Arruti ha felicitado a través de sus redes sociales a las tres parejas de dantzaris que han representado al municipio de ... Lezo tomando parte en el 49 Campeonato de baile de Euskal Herria, celebrado este pasado fin de semana en Segura.

«Fue maravilloso y emotivo», asegura el primer edil de la población, quien felicita especialmente a la pareja ganadora, formada por Maren Gálvez Garmendia (Lezo) y Gorka Granado Terrones (Sopela). «Habéis traído el trofeo principal a nuestra localidad», celebra Arruti.

En su publicación, el regidor también cita a la pareja local que conforman Ihintza Erauskin Lizarazu y Mikel Esnaola López, que se ha estrenado en el citado campeonato. «Es evidente que el nuestro es un pueblo bailarín. ¡Sigamos bailando!».