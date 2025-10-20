El alcalde felicita a Maren Gálvez y Gorka Granado

LezoEl alcalde felicita a Maren Gálvez y Gorka Granado
Lezo
Lunes, 20 de octubre 2025, 20:35
El alcalde Mikel Arruti ha felicitado a través de sus redes sociales a las tres parejas de dantzaris que han representado al municipio de ... Lezo tomando parte en el 49 Campeonato de baile de Euskal Herria, celebrado este pasado fin de semana en Segura.
«Fue maravilloso y emotivo», asegura el primer edil de la población, quien felicita especialmente a la pareja ganadora, formada por Maren Gálvez Garmendia (Lezo) y Gorka Granado Terrones (Sopela). «Habéis traído el trofeo principal a nuestra localidad», celebra Arruti.
En su publicación, el regidor también cita a la pareja local que conforman Ihintza Erauskin Lizarazu y Mikel Esnaola López, que se ha estrenado en el citado campeonato. «Es evidente que el nuestro es un pueblo bailarín. ¡Sigamos bailando!».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión