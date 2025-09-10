Go!azen-ek musikaz beteko du Urbil larunbat honetan

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:44 Compartir

Usurbil, 2025eko irailaren 10a. Urbilek, Cushman & Wakefield-ek kudeatuta, doako eta familientzako aisialdiaren aldeko apustua egin du berriro, Go!azen ETBko telesail musikal arrakastatsuaren zaleentzat oso ekitaldi berezi batekin. Larunbat honetan, irailak 13, 18:00etatik aurrera, protagonistetako hiru -Irati Marin (Izar), Garazi Urkola (Oihane) eta Kimetz Etxabe (Gontzal)- zentroko «Elkargunean arituko dira, jatetxeen-gunera igotzeko eskaileren ondoan.

Ekitaldia Go!azen Karaokearekin hasiko da. Ikuskizun musikal honetan, aktoreek telesaileko abesti ezagunenetako batzuk interpretatu eta dantzatuko dituzte, eta publikoa haiekin batera abestera eta gozatzera gonbidatuko dute. Gainera, lau zorionekok agertokira igo eta protagonistekin abesteko aukera izango dute, esperientzia paregabe eta parte-hartzaile batean.

19:00etan, bertaratzen direnek photocall-era hurbildu eta argazkiak egin ahal izango dituzte aktoreekin, telesailaren jarraitzaile gazteenentzat bereziki pentsatutako gertuko topaketa batean. Sarrera librea eta doakoa izango da, aldez aurretik izena eman beharrik gabe.

Ekimen honekin, Urbilek familia osoarentzako kultura- eta entretenimendu-proposamen irisgarriak eskaintzeko konpromisoa indartzen du, ingurune seguru eta hurbilean.

Go!azen llenará Urbil de música este sábado

Usurbil, 10 de septiembre de 2025. Urbil, gestionado por Cushman & Wakefield, vuelve a apostar por el ocio gratuito y familiar con un evento muy especial para los fans de Go!azen, la exitosa teleserie musical de ETB. Este sábado 13 de septiembre, a partir de las 18:00h, tres de sus protagonistas -Irati Marin (Izar), Garazi Urkola (Oihane) y Kimetz Etxabe (Gontzal)-actuarán en el «Punto de Encuentro» del centro, ubicado junto a las escaleras que dan acceso a la zona de restauración.

El evento comenzará con Go!azen Karaokea, un espectáculo musical en el que los actores interpretarán y bailarán algunas de las canciones más populares de la serie, invitando al público a cantar y disfrutar junto a ellos. Además, cuatro afortunados tendrán la oportunidad de subir al escenario y cantar con los protagonistas, en una experiencia única y participativa.

A las 19:00h, los asistentes podrán acercarse al photocall instalado para la ocasión y hacerse fotos con los actores, en un encuentro cercano pensado especialmente para los seguidores más jóvenes de la serie. La entrada al evento será libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa.

Con esta iniciativa, Urbil refuerza su compromiso por ofrecer propuestas culturales y de entretenimiento accesibles para toda la familia, en un entorno seguro y cercano.