Zilborra se estrenó por todo lo alto

Ayer tuvo lugar la presentación de la exposición artística Zilborra. Xenpelar Etxea acogió la muestra de ilustraciones, fotografías y vídeo en la que se da protagonismo a las mujeres migrantes madres. Organizada por Emanbira Elkartea, esta propuesta estará disponible hasta el próximo sábado, día 29, con un horario de 17.00 a 20.00 horas. Sin embargo, ayer además de disfrutar del arte que refleja la crueldad de los proceso migratorios, se ofreció un bonito espacio en el que los pintxos unieron distintas culturas.