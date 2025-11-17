Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

Zilborra se estrenó por todo lo alto

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:02

Ayer tuvo lugar la presentación de la exposición artística Zilborra. Xenpelar Etxea acogió la muestra de ilustraciones, fotografías y vídeo en la que se da protagonismo a las mujeres migrantes madres. Organizada por Emanbira Elkartea, esta propuesta estará disponible hasta el próximo sábado, día 29, con un horario de 17.00 a 20.00 horas. Sin embargo, ayer además de disfrutar del arte que refleja la crueldad de los proceso migratorios, se ofreció un bonito espacio en el que los pintxos unieron distintas culturas.

