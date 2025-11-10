La XXIII Semana de Cultura Gitana ya está en marcha

El pueblo gitano celebra esta semana la XXIII Semana de Cultura Gitana. Unas jornadas que permanecen abiertas para que todos los vecinos de la villa ... galletera conozcan de primera mano la cultura gitana. De este modo, hasta el viernes 14 de noviembre habrá distintas actividades que han sido organizadas por la Asociación Camelamos Adiquerar con la colaboración del Ayuntamiento de Errenteria.

En esta línea, el presidente de Camelamos Adiquerar Juan Carlos Jiménez ha explicado que con esta iniciativa «tratamos de visibilizar la cultura gitana, queremos que se conozca nuestra cultura porque, a pesar de llevar aquí 600 años, somos los grandes desconocidos. Se nos conoce mucho por estereotipos negativos, y no se conoce nuestra cultura y nuestra forma de pensar». Algo a lo que le harán frente con estas jornadas. Asimismo, ha destacado que la labor de la asociación es dar a conocer su cultura y ponerla en valor.

En cuanto a las actividades, de nuevo el torneo de pelota mano Montxo Jiménez, será uno de los protagonistas. Hoy lunes arrancarán los primeros duelos en el frontón Agustina Otaola. Lo harán a partir de las 19.00 horas. En este aspecto, el miércoles 12 de noviembre continuarán los duelos a partir de las 19.00 horas. De este modo, el viernes 14 se celebrarán las finales, también con en el mismo horario.

Del deporte a la cultura

Por su parte, y con el objetivo de presentar parte de su cultura, esta tarde se ha organizado en la ludoteca de Kaputxinos el taller de 'cajón flamenco'. Así pues, quienes asistan podrán disfrutar de la música a partir de las 18.00 horas.

Por su parte, también se ha organizado una charla sobre la historia del pueblo gitano en el gazteleku de Gabierrota. Este encuentro se desarrollará el próximo jueves trece de noviembre a las 18.00 horas. En esta línea, se hablará de la llegada del pueblo gitano. Y es que este año, la iniciativa se une a la celebración del 600 aniversario de la llegada que data del 12 de enero de 1425.

Todo ello después de que este lunes por la mañana arrancase la jornada en la Alameda con la apertura de la semana. Un arranque que se realizó de la mejor manera, con comida y bebida. Y es que como ya es habitual se preparó el Café Gitano, en la que tanto Juan Carlos Jiménez como muchos otros compañeros invitaron a los vecinos que acudieron al mercadillo a probar alguno de sus pintxos.