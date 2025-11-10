Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La semana ha arrancado con el Café Gitano en la Alameda
Errenteria

La XXIII Semana de Cultura Gitana ya está en marcha

La Asociación Camelamos Adiquerar presenta varias actividades con las que «mostrar nuestra cultura y forma de pensar»

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:57

El pueblo gitano celebra esta semana la XXIII Semana de Cultura Gitana. Unas jornadas que permanecen abiertas para que todos los vecinos de la villa ... galletera conozcan de primera mano la cultura gitana. De este modo, hasta el viernes 14 de noviembre habrá distintas actividades que han sido organizadas por la Asociación Camelamos Adiquerar con la colaboración del Ayuntamiento de Errenteria.

