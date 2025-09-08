Xenpelar Bertso Eskola abre las inscripciones

ErrenteriaXenpelar Bertso Eskola abre las inscripciones
Errenteria
Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:54
El nuevo curso ya está aquí, y con ello Xenpelar Bertso Eskola abre el plazo de inscripción. Lo hará hasta el 30 de septiembre. Los ... cursos están dirigidos a menores de entre 10 y 17 años y la matrícula puede realizarse a través de errenteria.eus/bertso-eskola. Quien lo prefiera puede hacerlo de manera presencial en el departamento de Política Lingüística Municipal (Merkatuzar, Pablo Iglesias 3). Xenpelar Bertso Eskola cuenta también con un espacio de bertsolarismo para personas adultas. Los interesados pueden llamar al número de teléfono 635 200 021.
