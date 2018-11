Xabi Hoo (Vocalista de Enkore): «Tenemos la grandísima suerte de mantener a ese público que comenzó con nosotros» Enkore en un momento de su actuación de ayer en Niessen. / ARIZMENDI El grupo bilbaíno Enkore repasó sus 9 años de discografía en un concierto celebrado ayer en Niessen y presentó su último single, 'Dana' MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Domingo, 4 noviembre 2018, 01:17

El auditorio de Niessen vivió ayer uno de esos conciertos que recuerdan por qué en el mundo de la música, sobre todo en Euskal Herria, tener personalidad te regala un público fiel y un éxito duradero. Es el caso del grupo bilbaíno Enkore -formado por Xabi Hoo, Urtzi Iza, Aitor Gallastegui y Alvaro Olaetxea- que comenzó su andadura en el barrio de Errekalde hace más de nueve años, y que ayer presentó su último single, 'Dana', acompañado de esos éxitos que les han llevado a estar en las ondas de las radios vascas desde hace casi una década. Su vocalista, Xabi Hoo, hace balance de todo ello.

-Ayer visitaron Errenteria, ¿es su único concierto previsto en Gipuzkoa?

-Eso es, por el momento el plan es tocar un concierto en cada provincia de Euskal Herria y en este caso, por planificación, ha tocado que se celebre en Errenteria.

-Vienen presentando 'Dana', su último single...

-Sí, este año nos hemos propuesto hacer algo distinto, más minimalista. Generalmente hemos sacado un disco y hemos girado con él. En este caso, en lugar de editar un disco, hemos centrado todas nuestras energías en torno a crear una canción y de la misma forma, la intención ha sido la de realizar pocos conciertos y hacer de cada uno algo especial. Sentíamos que tocaba hacer algo así. Al final, cuando te metes en una gira de muchos conciertos en los que tocas dos o tres veces cada fin de semana es complicado preparar cosas diferentes para cada uno de los conciertos. Por eso hemos querido hacer especial cada una de las fechas en las que íbamos a tocar, por el público y por nosotros mismos.

-En el concierto de ayer también repasaron su discografía, ¿tienen un repertorio fijo?

-Siempre tocamos canciones desde los primeros discos, aunque en cada concierto vamos preparando un poco lo que nos apetece, ya que hemos tenido la suerte este año de estar girando menos. Por ejemplo, el viernes, cuando estuvimos ensayando vimos un poco lo que nos apetecía tocar en Errenteria. Sí que es verdad que luego llegas a la sala y puedes tener otras vibraciones y te pueden entrar ganas de tocar otras cosas. Pero es lo bueno de tener un repertorio tan amplio y preparado, que podemos jugar con lo que nos sugiere cada escenario.

-Hablando de escenarios, la eterna duda. ¿Prefieren conciertos al aire libre o ambientes más recogidos?

-Todo tiene su encanto. Es como preguntar si quieres más a aita o a ama. Lo bueno es encontrar el equilibrio. Hemos sido desde el comienzo una banda muy de sala, de recibir el calor de la gente pero el ambiente que se genera en un espacio al aire libre es muy agradable, pero a mí personalmente me gustan más las salas.

-Entiendo que acústicamente la experiencia es mejor en salas...

-Hoy en día no te puedes fiar mucho. Hay equipos al aire libre y salas que suenan increíble, pero también al revés. Luego sucede que cuando hay conciertos al aire libre y la climatología no permite tocar, se suele trasladar a un frontón, algo que sucede muy a menudo aquí, y te toca una acústica fatal. Pero no hay una regla escrita y la clave es mantener el equilibrio. Nosotros hemos hecho este año un primer 'round' hasta agosto en el que estuvimos tocando en festivales y escenarios al aire libre, y ahora estamos en la segunda fase en la que hacemos salas y recintos cerrados.

-Son un grupo joven aunque con más de 9 años de experiencia, ¿cómo piensa que ha evolucionado personal y musicalmente el grupo?

-Creo que Enkore hemos sido siempre una banda que hemos hecho siempre lo que hemos querido. Comercialmente, podemos haber hecho las cosas mal en el sentido de que cuando ha funcionado algo no nos hemos quedado ahí, en repetir la fórmula y volver a sacar un tipo de canción que haya funcionado. Hemos creído que esto es una cosa de la que nos tenemos que sentir orgullosos al mirar atrás. Orgullosos de que sea música de calidad, que hayamos disfrutado cada momento. Ha evolucionado porque hemos seguido escuchando mucha música y nunca hemos querido repetir lo mismo. Si en un disco nos poníamos a componer y nos apetecía irnos a alguna producción más cruda o ahogada, siempre era porque nos apetecía así. Es cierto que siempre hay ese temor a que digan 'esto no es Enkore', pero desde fuera no se ve todo tan drástico. Ha sido una evolución muy natural, que se nota grande de disco a disco, sobre todo en la manera de trabajar ya que la forma de componer ha cambiado mucho. Cuando empezamos nos juntábamos a dar cuatro acordes en el local y poníamos un micro en medio para que se grabase lo que fuera y eso era lo que valía antes de ir al estudio. Ahora, en nuestro último single, antes de incluso ponernos a tocar estábamos delante del ordenador produciendo la canción, y luego eso se ha llevado a la sala de ensayo antes de volver al estudio.

-¿Puede ser este cambio constante una de las claves de su longevidad como grupo?

-Eso nunca se sabe. Euskal Herria es un sitio en el que al público lo que le gusta le gusta mucho y hay bandas que llevan años repitiendo una y otra vez la misma canción con diferente envoltorio, y eso también hay que saber hacerlo. Yo me pegaría un tiro si tengo que repetir una y otra vez la misma canción (dice entre risas).

-Relacionado con lo que dices del público vasco, hay una generación que ha crecido escuchándoos en la radio, ¿lo notan también en los conciertos?

-Nosotros tenemos la grandísima suerte de haber podido mantener a toda esa gente que empezó con nosotros hace siete u ocho años y esa gente sigue viniendo a esos conciertos, seguimos viendo a esas caras conocidas del principio. Pero sí que es cierto que la gente más joven se ha ido uniendo y hemos sabido llegar a ese público también. Es muy positivo para nosotros llegar a un escenario y ver a esas personas que venían a vernos cuando éramos nadie y que han estado siempre ahí mezcladas con ese nuevo público.

-¿Esperaban esta acogida del público guipuzcoano?

-No nos habíamos puesto a pensar en ello, no somos muy de pensar en lo que va a ocurrir, a no ser que nos digan que tocamos al aire libre y que va a caer una chaparrada de la leche... ni nos lo planteamos. Sí que lo hemos cogido con muchas ganas por que queríamos empezar a tocar en salas y este ha sido el primero después de casi un año. A mí personalmente, me encanta el calor del público de aquí, que siempre ha sido total, a pesar de que somos una banda vizcaína (ríe).

-Ahora están con la gira en salas, ¿qué se plantean a medio plazo?

-Si te digo la verdad, no tenemos nada pensado a medio plazo. Llevamos todo el año centrados en la promoción del single y ahora nos estamos enfocando en intentar hacer especial cada concierto. Nos toca ir a Ustaritz dentro de tres semanas y ya estamos pensando en qué podemos ofrecer al público de allí.