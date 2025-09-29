Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Errenteria

Visita de Movilidad y Turismo de la Diputación en el centro Don Bosco

Martin Sansinenea

errenteria.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:47

Don Bosco recibió la visita de la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez en su ronda por los distintos centros que imparten grados relacionados con la movilidad y también con el turismo.

Durante la visita, en la que participaron el director del centro, Juan Carlos Lizarbe, varias personas responsables y docentes del mismo, el gerente y coordinador de Ikaslan Gipuzkoa, Kepa Altube, y la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, la diputada ha tenido la oportunidad de conocer las instalaciones del centro, así como visitar el taller, donde el alumnado se forma en el mantenimiento de vehículos y motores y probar el simulador, donde aprenden a montar en moto. También recibió información sobre una aplicación para compartir vehículo desarrollada por las y los alumnos junto a Ikaslan Gipuzkoa.

En este aspecto, Lizarbe explicó que «como Centro Público que es, intenta dar respuesta a las necesidades del entorno tanto del sector productivo, como de la propia sociedad. En este contexto se puso en marcha en el curso 2022-2023 el ciclo Formación para la Movilidad Segura y Sostenible. El alumnado de este ciclo obtiene el título de profesor y director de autoescuela, además de poder trabajar como técnicos/as de movilidad en ayuntamientos u otras instituciones».

Asimismo, afirmó que «hasta el momento ya han salido dos promociones que han tenido una excelente inserción tanto en el sector de las autoescuelas, que como otros sectores tienen una gran necesidad de profesionales cualificados, como en los ayuntamientos de Oarsoaldea y limítrofes y otras instituciones».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  4. 4

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  5. 5 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  8. 8 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  9. 9

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  10. 10 Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Visita de Movilidad y Turismo de la Diputación en el centro Don Bosco