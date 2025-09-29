Visita de Movilidad y Turismo de la Diputación en el centro Don Bosco

Martin Sansinenea errenteria. Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:47 Comenta Compartir

Don Bosco recibió la visita de la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez en su ronda por los distintos centros que imparten grados relacionados con la movilidad y también con el turismo.

Durante la visita, en la que participaron el director del centro, Juan Carlos Lizarbe, varias personas responsables y docentes del mismo, el gerente y coordinador de Ikaslan Gipuzkoa, Kepa Altube, y la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, la diputada ha tenido la oportunidad de conocer las instalaciones del centro, así como visitar el taller, donde el alumnado se forma en el mantenimiento de vehículos y motores y probar el simulador, donde aprenden a montar en moto. También recibió información sobre una aplicación para compartir vehículo desarrollada por las y los alumnos junto a Ikaslan Gipuzkoa.

En este aspecto, Lizarbe explicó que «como Centro Público que es, intenta dar respuesta a las necesidades del entorno tanto del sector productivo, como de la propia sociedad. En este contexto se puso en marcha en el curso 2022-2023 el ciclo Formación para la Movilidad Segura y Sostenible. El alumnado de este ciclo obtiene el título de profesor y director de autoescuela, además de poder trabajar como técnicos/as de movilidad en ayuntamientos u otras instituciones».

Asimismo, afirmó que «hasta el momento ya han salido dos promociones que han tenido una excelente inserción tanto en el sector de las autoescuelas, que como otros sectores tienen una gran necesidad de profesionales cualificados, como en los ayuntamientos de Oarsoaldea y limítrofes y otras instituciones».