La victoria en casa se le resiste al Touring

ErrenteriaLa victoria en casa se le resiste al Touring
Los rojillos cayeron por cero goles a uno ante el Lagun Onak en un duelo que se decidió gracias al golazo de Sorazu en el inicio del segundo tiempo
Errenteria
Martes, 23 de septiembre 2025, 20:29
Tendrá que seguir esperando. La victoria en Fanderia se resiste. El Touring cayó el pasado sábado por cero goles a uno ante el Lagun ... Onak en un encuentro que se presentó muy disputado y en el que, como viene siendo habitual en esta categoría, los detalles volvieron a decantar la balanza para el equipo contrario.
No obstante, esta vez no fue un error defensivo, o un despiste. Las defensas estuvieron más acertadas que los ataques durante los primeros veinte minutos, en los que apenas hubo jugadas de gol.
El Lagun Onak arrancó la segunda mitad con una espectacular jugada por banda izquierda. Sánchez y Alex Letamendia firmaron una buena combinación por banda para que el segundo pusiera un centro largo, al segundo palo. Allí apareció Odriozola para devolver el balón al centro, donde emergió la figura de Sorazu para hacer el 0-1. Fue un tanto que demostraba que los azpeitiarras habían llegado a Errenteria con la idea clara de hacer buena la victoria ante el Alavés C.
Tras el primer tanto, el Touring trató de proponer al igual que lo hizo ante el Portugalete, pero ninguna de las ocasiones de los rojillos fue suficiente para lograr una igualada que sería justa a tenor de lo demostrado en el campo. Pero de nuevo se apreció lo complicado que es hacer un gol, aún jugando en casa. Y es que a pocos minutos del final, Cepas tuvo la más clara con un disparo desde la zona del punto de penalti que se desvió lejos de la meta de Arabiourrutia. Por su parte, el equipo azpeitiarra trató de sacar rédito a las contras, pero la portería de Urrosolo solo recibió dos llegadas.
En este aspecto, el entrenador del conjunto rojillo, Carlos García, no se muestra preocupado por no sumar en casa hasta el momento. «Estaría inquieto si el equipo no compitiera, pero tanto con el Portugalete como con el Lagun Onak he visto unos chavales que han salido a por todas».
A por el derbi
Tras la derrota, los rojillos no tienen otra opción que reponerse lo antes posible ya que el próximo encuentro que disputarán será ante el Pasaia en la localidad vecina. Un encuentro que ambos equipos querrán ganar, más aún después del último duelo entre los dos, en el que Fanderia fue testigo de un auténtico choque. Mientras el conjunto galletero se repone, los pasaitarras llegan al duelo con seis puntos y en cuarta posición.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.