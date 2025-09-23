La victoria en casa se le resiste al Touring

Tendrá que seguir esperando. La victoria en Fanderia se resiste. El Touring cayó el pasado sábado por cero goles a uno ante el Lagun ... Onak en un encuentro que se presentó muy disputado y en el que, como viene siendo habitual en esta categoría, los detalles volvieron a decantar la balanza para el equipo contrario.

No obstante, esta vez no fue un error defensivo, o un despiste. Las defensas estuvieron más acertadas que los ataques durante los primeros veinte minutos, en los que apenas hubo jugadas de gol.

El Lagun Onak arrancó la segunda mitad con una espectacular jugada por banda izquierda. Sánchez y Alex Letamendia firmaron una buena combinación por banda para que el segundo pusiera un centro largo, al segundo palo. Allí apareció Odriozola para devolver el balón al centro, donde emergió la figura de Sorazu para hacer el 0-1. Fue un tanto que demostraba que los azpeitiarras habían llegado a Errenteria con la idea clara de hacer buena la victoria ante el Alavés C.

Tras el primer tanto, el Touring trató de proponer al igual que lo hizo ante el Portugalete, pero ninguna de las ocasiones de los rojillos fue suficiente para lograr una igualada que sería justa a tenor de lo demostrado en el campo. Pero de nuevo se apreció lo complicado que es hacer un gol, aún jugando en casa. Y es que a pocos minutos del final, Cepas tuvo la más clara con un disparo desde la zona del punto de penalti que se desvió lejos de la meta de Arabiourrutia. Por su parte, el equipo azpeitiarra trató de sacar rédito a las contras, pero la portería de Urrosolo solo recibió dos llegadas.

En este aspecto, el entrenador del conjunto rojillo, Carlos García, no se muestra preocupado por no sumar en casa hasta el momento. «Estaría inquieto si el equipo no compitiera, pero tanto con el Portugalete como con el Lagun Onak he visto unos chavales que han salido a por todas».

A por el derbi

Tras la derrota, los rojillos no tienen otra opción que reponerse lo antes posible ya que el próximo encuentro que disputarán será ante el Pasaia en la localidad vecina. Un encuentro que ambos equipos querrán ganar, más aún después del último duelo entre los dos, en el que Fanderia fue testigo de un auténtico choque. Mientras el conjunto galletero se repone, los pasaitarras llegan al duelo con seis puntos y en cuarta posición.