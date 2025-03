«Ver que sonríen cuando vas a recitarles esos poemas, no tiene precio»

La soledad puede ser muy dura, y más cuando quien la padece es una persona mayor. «Llegas allí y te están esperando como agua de mayo», relata Jose Luis Insausti Urigoitia (Errenteria 1949). El ganador del III concurso de relatos organizado por Nagusilan, es una persona que ha hecho «un poco de todo».

En la villa galletera es conocido por su papel en la cultura. Los gigantes han sido su pasión, pero también la escritura, con la que disfruta tras su retiro. Las mismas ideas y textos que una vez fueron una simple afición, ahora sirven para acompañar a esas personas mayores que padecen soledad en el centro de la residencia de San Pedro como miembro de Nagusilan.

«Los jueves a las nueve de la mañana estoy con algunos mayores recitándoles algunos poemas», asegura entusiasmado. A su edad, Insausti cree que «hay muchas personas mayores que están completamente solas, y eso es algo que me duele».

«Es muy duro encontrarse solo, pero mucho más puede ser saber que hay familiares que no te hacen caso»«Es una gozada, ellos te cuentan sus historias, aprendes con ellos y te dan más que lo que tú les das»

En este aspecto, recalca que «es muy duro encontrarse solo, pero mucho más puede ser saber que hay personas que son de tu familia y que no te hacen caso». Por ello, su labor como voluntario es cuanto menos remarcable. Y es que a su edad, Insausti podía dedicar todo su tiempo a disfrutar, pero prefiere ayudar a esas personas mayores.

Con humor, afirma que «tengo dos novias de 88 y 91 años, y amigos que el más joven tiene 85 años».

A ellos precisamente les dedica parte de sus jornadas. Y es que a pesar de no considerarse a sí mismo como escritor, lo cierto es que Insausti tiene una afición muy importante hacia este mundo. Quizás por ello, entre los cincuenta relatos que se presentaron al concurso en su categoría, el suyo fue el mejor. Un triunfo que desde luego queda pequeño al lado de su labor como voluntario.

En su relato, 'Soledad mi libertad y mi miedo', Insausti relata qué es la soledad a través de su experiencia. «A partir de mis vivencias he visto qué es la soledad, pero no es algo que les pase solo a las personas mayores, la soledad es algo que cualquiera puede sentir», destaca.

Sin embargo, el relato hace referencia a un caso real de dos personas, cuyos nombres son ficticios. «A través de esas líneas se ve cómo llegan esas personas hasta esa situación, y es algo sobre lo que deberíamos de reflexionar», afirma convencido Insausti.

«Ellos te dan mucho»

A pesar de que los mayores de las residencia de San Pedro esperen a Insausti con especial ilusión, el errenteriarra asegura que «es algo precioso». Y es que como destaca, «es una gozada, ellos te cuentan sus historias, aprendes con ellos y te dan más que lo que tú les das».

Sin embargo, estar con gente que no pasa por un buen momento no es sencillo. «El cariño que les coges a esas personas es enorme, por ello, cuando alguien ya no está entre nosotros, lo tomas como si fuese algo personal, y se pasa mal», lamenta.

Por su parte, y como no podía ser de otra manera, «ver que esas personas sonríen cuando vas a recitarles esos poemas es algo que no tiene precio».

¿Por qué ser voluntario?

En cuanto a las razones por las que Insausti decidió hacerse voluntario, hay un hecho que sobresale sobre los demás. El Covid-19. «La pandemia fue muy dura, y me dio por pensar muchas cosas, y a raíz de ese proceso, comencé en Nagusilan», asevera.

En ese momento, y viendo la durísima situación que vivieron los mayores, el errenteriarra asegura que «sentía que debía hacer algo». Y vaya si lo hizo. Desde hace tres años Insausti es voluntario en Nagusilan, «y es algo de lo que no me arrepiento». A su vez, anima a que «todo el mundo que tenga un mínimo de tiempo trate de hacer esto ya que es algo que te va a hacer sentir con una plenitud que es difícil de describir». Por ello, para contactar con Nagusilan, los interesados pueden llamar al 943 47 50 21.

No obstante, para como destacó en uno de sus escritos, «la palabra voluntario debe de ir acompañada por la palabra acción, ambas juntas son perfectas».

