«Veo un pueblo polarizado por las decisiones que toma el Ayuntamiento»

Tras dos años de legislatura los distintos grupos políticos hacen balance. Antonio Vicente, (San Sebastián 1973) es el único concejal del Partido Popular en Errenteria. ... Un puesto que el grupo recuperó en las últimas elecciones. Ahora tras dos años, el edil analiza la situación de la villa galletera.

– Tras las elecciones el Partido Popular volvió a tener representación, ¿cómo se siente al respecto?

– Me siento muy emocionado y con mucha ilusión al respecto. Para mí esto es un servicio público, y como tal debo intentar ayudar a todas las personas del municipio, piensen igual que yo o no.

VIVIENDA«Lo que hay que hacer para solucionar el problema es construir más»

– Es el único concejal de su grupo, ¿qué tal la experiencia?

– Es algo que me gusta. Y aunque al principio era complicado. De hecho, creo que al principio se le hacía raro al resto de los grupos verme allí, pero creo que eso ya ha pasado. Ahora solo intento trabajar para que los problemas de los vecinos se solucionen.

–¿Cree que en un futuro serán más que uno?

–Esa es la intención. Creo que podremos crecer en el número de concejales, lo que nos permitiría trabajar de manera más eficaz.

– ¿Cómo ve Errenteria después de dos años de legislatura?

– Creo que veo una localidad bastante polarizada, en gran parte por las decisiones que ha tomado el Ayuntamiento. Por otro lado, y en cuanto a cuestiones clave como la vivienda o la movilidad creo que Errenteria debería tener mejores gobernantes que sean capaces de ayudar a la gente.

– La situación de la vivienda es una de las mayores preocupaciones, ¿qué propone para solucionarlo?

– Lo que hay que hacer para solucionar el problema habitacional es construir más vivienda. Sin embargo, generar vivienda es algo que no se hace en dos años, para hacerlo se necesita un plan mínimo de cuatro o seis años o diez, pero ya una vez que la maquinaria se engrase y empiece a rodar la situación puede cambiar mucho.

– ¿Cree que es posible edificar más en Errenteria?

– Desde luego. Es evidente que la localidad es un valle, y que no es tan sencillo como en otros lugares, pero no tengo duda de que se puede hacer. No obstante, no se puede hacer así como así hay que planificarlo, hay que crear vías de comunicación con el resto del pueblo, pero eso lleva tiempo.

– ¿Cómo ve el futuro del Topo en Errenteria?

– Yo creo que la cubrición del Topo es una gran noticia para Errenteria. Ahora bien, considero que lo que no puede haber es ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y es que lo que se propuso hacer en Fanderia es un trabajo que apenas cambia nada, simplemente es poner unas pantallas, mientras que en otros lugares se proponen proyectos mucho más importantes.

– El Topo forma parte de la movilidad, otro aspecto clave en la localidad, ¿qué piensa a este respecto?

– Es evidente que hay un problema con la movilidad en Errenteria. Solo hace falta coger el coche y dar una vuelta. Lo más probable es que los conductores se encuentren con algún atasco, algo incomprensible en un pueblo, por lo que hay que mejorar en ese aspecto.

– El pasado mes de febrero Vox vino a Errenteria y usted se posicionó en contra de la visita, ¿cómo vivió aquella jornada?

– Yo lo viví con un gran malestar. Cabe recordar que Vox es una formación completamente legal, pero se sabía qué iba a ocurrir en Errenteria. Por ello, y con el fin de que no hubiera problemas opté por no estar de acuerdo con la visita. Lamentablemente en la jornada hubo quienes se acercaron a su carpa, cuando lo mejor hubiera sido dejarles en paz.

–¿Cómo cree usted que afecta al pueblo ese tipo de momentos?

– Para mí ensucian la imagen del pueblo. Aunque desde mi punto de vista la imagen ya está sucia, porque han adoctrinado a cinco generaciones de personas, algo que ha provocado entre otras cosas que no sean capaces ni de pedir perdón por el daño causado.

– ¿Qué cree que habría que hacer para evitar eso?

– En Errenteria, al igual que en otro lugares habría que llevar a cabo un gran trabajo de desadoctrinamiento. Lo que no puede ser es que las personas no sean capaces de decidir de manera libre qué es lo que quieren.

– Por otro lado, y con la vista puesta en los próximos años; qué le gustaría que se hiciera de aquí al final de la legislatura?

– Me gustaría que mejorara mucho más todo, que se despolarizase la ciudadanía, que se pueda hablar de política sin que haya enfrentamientos sociales, porque aquí sólo se puede tener una idea.

– ¿A este respecto, cree que hay algún punto positivo de la gestión del Equipo de Gobierno en estos dos años?

– ¿Positivo? No sé si se ha hecho algo positivo porque al final hacen lo que quieren ya que tienen mayoría absoluta. No obstante, en todas las reuniones trato de poner matices a lo que dicen porque desde mi punto de vista lo polarizan todo. Y es que para mí, cuando uno gobierna, gobierna para toda la ciudadanía, no solo para los que le han votado, pero mi sensación es que solo se trabaja para unos.