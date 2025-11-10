Los vecinos podrán reflexionar sobre el papel de las redes sociales

ErrenteriaLos vecinos podrán reflexionar sobre el papel de las redes sociales
La charla tendrá lugar en Torrekua el día 13 y contará con la presencia de Marta G. Franco y Leire Lison
Errenteria
Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:35
Torrekua acogerá el día 13 la jornada '¿Qué queda de lo social en las redes sociales? Nuevas estrategias para la acción colectiva', organizada por ... TEKS y Badalab. Una fecha especial en la que se contará con la participación de Marta G. Franco, autora del libro 'Las redes son nuestras'. Junto a ella, estará también Leire Lison, investigadora de Badalab.
En el encuentro se contestarán a cuestiones como ¿qué internet necesitamos y deseamos?, ¿cómo serían las herramientas ideales para sostener comunidades y fomentar una sociabilidad online emancipadora?, ¿qué ejemplos concretos tenemos para empezar a construir desde abajo, paso a paso? o ¿cómo conseguir que más personas —especialmente las jóvenes— pongan la soberanía y los cuidados digitales en el centro de esta búsqueda colectiva?
Asimismo, como se destaca en la presentación, «las redes sociales han pasado a ser terrenos hostiles para la organización colectiva. Es momento de pasar a la siguiente fase». Por ello, «el colapso de las plataformas comerciales es una oportunidad para recuperar el camino hacia la soberanía digital y explorar tecnologías más libres».
Será una jornada abierta a todo el público y se celebrará en la tercera planta de Torrekua entre las 18.00 y las 20.00 horas. Tras la presentación, Leire Lison cogerá el turno de palabra para que después sea Marta G. Franco quien lleve a cabo su ponencia. Después habrá un conversatorio que dará lugar a las preguntas del público. La charla será en castellano y en euskera. Para poder participar bastará con acudir a la página web de torrekua.eus y rellenar el formulario que se encuentra en el apartado de dicha charla.
