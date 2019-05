Vecinos de Patxiku reivindican que la zona «siga siendo un espacio verde» Los vecinos de la campa de Patxiku en la rueda de prensa convocada el pasado jueves. / ARIZMENDI Piden al Ayuntamiento que no se apruebe el Estudio de Detalle que plantea la construcción de viviendas en la zona MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Sábado, 18 mayo 2019, 00:35

Los vecinos de Patxiku convocaron una rueda de prensa el pasado jueves por la tarde en la que pidieron que «no se construya ninguna vivienda» en el actual espacio verde que constituye la campa de Patxiku. En representación de los vecinos, fue Karlos Murua el encargado de comunicar que se encuentran «alertados» ya que han tenido conocimiento de que «se está tramitando en el Ayuntamiento un Estudio de Detalle que pone en marcha este antiguo proyecto que lleva parado muchos años» de construcción de dos bloques de viviendas en la citada zona verde.

Ya en el año 1992 los vecinos de esta zona realizaron diversas movilizaciones en las que se consiguió que las cuatro partes (Ayuntamiento, Ararteko, la promotora de las viviendas y la asociación de vecinos), firmasen un acuerdo en el cual se comprometieron a la renuncia del aprovechamiento urbanístico de la zona. «No supimos finiquitar ese aspecto. Probablemente deberíamos haber exigido una modificación del Plan General, pero por desconocimiento y por intereses económicos de algunos partidos en 2004 ese acuerdo quedó dinamitado», explica Murua.

Ese año, los vecinos volvieron a movilizarse para recuperar el espíritu del acuerdo del 92. Según explicó Murua, «con motivo de la burbuja inmobiliaria todo quedó parado y los vecinos nos quedamos con cierta relajación ante esta situación».

Según explicaron los vecinos, la justificación actual del Ayuntamiento, vía informe técnico, para dar un nuevo aprovechamiento a la zona es que «ahora se está en otra situación y que entonces cabría otra ordenación, por lo que no se está rompiendo ese acuerdo». A pesar de ello, los vecinos recuerdan que «el espíritu de aquellas negociaciones es reivindicar ese espacio como zona verde».

Alegación política

En la tesitura actual, los vecinos han presentado una alegación a la tramitación del citado Estudio de Detalle, «una alegación de carácter político, sin entrar en cuestiones técnicas del proyecto de edificación y que sólo reivindica el cumplimiento del acuerdo». A partir de ahí, los vecinos continúan reuniéndose y valorando opciones, entre ellas, «sacar el problema a la calle y presionar», cosa que ya han hecho con pancartas y esta misma rueda de prensa.

En el proyecto de construcción, se prevén dos edificios, uno es municipal -con el objetivo de construir 6 viviendas libres- y otro de una entidad privada (12 viviendas particulares y más de 50 garajes). Asimismo, a los vecinos les preocupan los problemas que puedan generar dichas obras en uno de los edificios ya existentes (conocidos como las viviendas de Papresa) que sufre, actualmente, desplazamientos y grieta.

En el caso de la construcción dependiente del Ayuntamiento, los vecinos afirman que en una reunión previa el consistorio había declarado «su voluntad de no ejecutar su aprovechamiento». También se han comunicado con la iniciativa privada, que a su vez ha manifestado «que no va a poner ninguna pega si se ofrece una permuta en la que los intereses de la promotora no salgan afectados», explicó Murua. En base a estos dos factores, los vecinos han pedido en la mencionada alegación que el Ayuntamiento «renuncie a ejecutar el aprovechamiento residencial que le corresponde en ese ámbito urbanístico y que inicie, a la mayor brevedad, negociaciones con la propiedad privada del ámbito, al objeto de establecer el acuerdo necesario para compensarle en la forma más conveniente, los derechos que le correspondan».

Mientras tanto, los vecinos de Patxiku continuarán divulgando el problema con iniciativas como recogidas de firmas, un change.org o reuniones con los grupos políticos para que conozcan la situación y se pueda cerrar este tema «de una vez por todas».