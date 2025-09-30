Los vecinos gestionaron 38 toneladas de biorresiduos mediante compostaje

Las familias de Errenteria pertenecientes al programa de compostaje doméstico y comunitario gestionaron el pasado año 38 toneladas de biorresiduos mediante compostaje y se ... han generado 7,6 toneladas de compost.

El compostaje comunitario está destinado a aquellas personas que vivan en un bloque de pisos y no dispongan de un terreno para colocar la compostadora. En este caso el Ayuntamiento, ha instalado 5 áreas de compostaje en la vía pública, con todos los materiales necesarios, una zona en los barrios de Agustinas, Alaberga y Fanderia, y dos zonas en Gaztaño.

A día de hoy participan 58 familias en el programa de compostaje comunitario y se gestionan más de 13,2 toneladas de residuo orgánico al año. Tras los análisis químicos efectuados, se puede concluir que el compost generado en todas las áreas es de calidad, aunque sobresale el de Agustinas. Asimismo, el compostaje doméstico está destinado a aquellas familias que vivan en una vivienda unifamiliar o caserío y dispongan de huerta o jardín. La principal característica es que se realiza a pequeña escala, empleando compostadoras individuales.En Errenteria participan 110 familias, realizando su propio compost y gestionando más de 25 toneladas.

Además, las personas que están participando en el programa de compostaje se benefician con una bonificación del 40% en la tasa de residuos, por la labor que desarrollan a favor del Medio Ambiente. Este año se van a beneficiar de ello 168 familias en total.

Según la bolsa de residuos tipo de la CAPV, alrededor del 40% de los residuos domésticos son materia orgánica compostable, por lo que aquellas familias que opten por esta vía de prevención están reduciendo en una tercera parte su generación de residuos. Los materiales que se pueden compostar son: restos de frutas y verduras, restos de alimentos crudos y cocinados (incluyendo carne y pescado), pasta, cáscaras de frutos secos, flores y plantas, posos de café e infusiones entre otros.