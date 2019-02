«Una vecina murió hace unos meses después de casi 10 años sin poder salir de su casa» Los vecinos de esta comunidad se consideran casi familia aunque no disponen de un portal propio y para acceder al suyo deben subir decenas de escaleras. / FOTOS: ARIZMENDI Vecinos del número 4 de López de Isasti llevan años esperando un ascensor que nunca llega | MIKEL PÉREZ Viernes, 22 febrero 2019, 00:22

El portal número cuatro de la calle López de Isasti no es algo que se pueda encontrar fácilmente si uno no ha estado antes. Escondido entre patios, el acceso a esta comunidad ha de producirse por el portal del número 5, y tras subir un buen número de escaleras, se puede llegar a encontrar la puerta que da a este bloque de cinco pisos.

«La idea inicial era que tuviéramos un portal por la calle contigua (Valle de Urola), pero por unos acuerdos a los que se llegó en su día con las naves industriales que había abajo, pues no se hizo. Ten en cuenta que cuando nosotros vinimos a vivir, esto estaba considerado las afueras de Errenteria», cuenta Nicasio Ruiz, que lleva más de 60 años viviendo en el portal. Para más inri, además de la dificultad de acceso que se tiene desde la propia calle, el portal no dispone de ningún tipo de ascensor.

En el caso de Nicasio, al que se le podía ver asiduamente por las calles de Errenteria gracias a uno de los triciclos obtenidos de una iniciativa de Cruz Roja, se ha visto obligado a permanecer casi recluido en su casa. «Yo tengo que subir 75 escaleras para llegar a casa y ya no tengo fuerzas para andar con el triciclo para arriba y para abajo, y me había dado media vida», cuenta Nicasio evidentemente apenado.

El miedo al uso de las escaleras está llevando a varias personas mayores a trastocar su modo de vida

En la misma comunidad viven varias personas de avanzada edad y movilidad reducida, lo que hace que con el paso de los años se den cada vez más y más problemas de accesibilidad para la mayoría de vecinos y es que, como dice el propio Nicasio, «cuando tienes 20 años ni te fijas en que un piso tenga ascensor», algo que ahora necesitan incluso para sobrevivir.

El miedo al uso de las escaleras está llevando a los miembros de esta comunidad a tener multitud de quebraderos de cabeza e incluso a trastocar su modo de vida. «He empezado a salir menos de casa ya que hace un tiempo me caí por las escaleras con la compra y ahora me da más miedo», cuenta otra de las vecinas, que a punto estuvo de caerse de nuevo por las mismas escaleras en la elaboración del reportaje.

Ante esta tesitura, los vecinos propusieron al Ayuntamiento la instalación de un ascensor, en este caso con acceso directo desde la calle Urola para lo que se solicitó aproximadamente 2 metros cuadrados de vía pública. Tras años de trámites y propuestas con el Consistorio, la solución no parece estar más cerca, ya que según explican, el Ayuntamiento no quiere ceder vía pública ya que «así lo dispone el Plan General de Ordenación de 2004», algo que les ha comunicado ya verbalmente, aunque no por escrito. «Lo que nos proponen es la instalación de un ascensor con un tamaño de cabina reducido, que supondría la compra de dos garajes y cuya instalación es inviable e inasumible económicamente», aseguran.

Mientras tanto, la situación ha llegado al límite cuando hace unos meses «una vecina murió en su domicilio después de casi 10 años sin poder salir de su casa, -explica María Luisa, presidenta de la comunidad- y desde que pedimos al Ayuntamiento que nos pusiera ascensor ha fallecido otra persona más en el proceso». Por ello, estos vecinos confiesan sentirse «indefensos» ya que «no se está teniendo en cuenta la situación de fragilidad» de estas personas mayores, expuesta y avalada incluso por un documento de la Cruz Roja de Errenteria.

Casi de la familia

Una de las cosas que más llama la atención cuando uno visita esta comunidad es la sensación de familiaridad, tan típica en los portales de «otras épocas», como ellos definen. Quizá por esto, las personas que viven en estas diez viviendas van todos a una en este asunto. «Nosotras de niñas merendábamos en esta cocina juntas», recuerda la hija de Nicasio y otra vecina presente. Incluso inquilinas que han llegado más recientemente se muestran encantadas con las relaciones que se han formado en el portal. Mendi Urruzuno es una de ellas y aún tiene grabado en la retina el día que llegó «hace ya unos cuantos años y la verdad es que me acogieron como una más en esta familia». Al final, han demostrado que logren o no su objetivo, podrán seguir considerándose Comunidad con todas las letras.