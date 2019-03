En la variedad estuvo el gusto Intxaur-Txiki se encargó de fusionar arte y pintura, mientras que Boveda hizo creer que los OVNIs existen. Showtime convirtió el circo errenteriarra en algo terrorífico. Doce comparsas con temáticas muy distintas se dieron cita en el desfile de la mañana del domingo | El buen ambiente y la gran afluencia de público reinaron en uno de los Domingos de Carnaval más calurosos y soleados que se recuerdan MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Martes, 5 marzo 2019, 00:26

La gran fiesta del Carnaval tuvo su punto álgido el pasado domingo al mediodía, día en el que se celebró uno de los desfiles de Carnaval más variados y multitudinarios de los últimos tiempos. Seguramente que el termómetro marcara cerca de 25 grados y que el sol estuviera tan presente ayudaron a que muchos cambiaran el vermut de la mañana por el desfile carnavalero, aunque el principal motivo fue mucho más terrenal: la increíble originalidad de todas y cada una de las doce comparsas participantes.

Abriendo el desfile desde el barrio de Pontika llegaron los moteros de Alaia con el mismo ánimo rockero que el día anterior. Justo detrás, llegó una de las propuestas más curiosas por parte de la comparsa Intxaur-Txiki en la que las bailarinas y bailarines tomaron forma de obras de Picasso, Munch o Van Gogh en un homenaje a la pintura. La comparsa donostiarra Show Time se encargó de meter miedo a los asistentes con su Circo de los Horrores en la que payasos diabólicos y mimos extravagantes movían el esqueleto, nunca mejor dicho. Tras ellos, astronautas, planetas y estrellas acompañaban a una carroza con forma lunar rodeada de OVNIs, todo ello cortesía de la comparsa Bóveda.

También hubo hueco en las filas de bailarines para la nostalgia de aquellos que estudiaron en la EGB. Furius basó su estética en elementos de los años 80 y 90 como Willy Fog, Naranjito o los teléfonos de ruleta. En su carroza, decenas de referencias a la época como Transformers, pinturas de colores e incluso Curro, la mascota de la Expo de Sevilla.

La nostalgia dejo pasó a lo clásico, y prueba de ello es la espectacular puesta en escena de Oddisey, que convirtió las calles de Errenteria en el Ballet de San Petersburgo. Llegaron representando el Cascanueces con sonidos actualizados y llevando esos vestidos de ensueño y trajes de soldados en formación tan característicos y que algún niño desconocedor de la temática calificó como «los de la tamborrada».

La capacidad de soñar de los asistentes no se vio mermada, ya que tras ellos aparecieron las hadas y los niños perdidos de Euforia trayendo consigo un pedacito de Nunca Jamás de la manera más marchosa posible. Curiosamente y casi por coincidencia divina, en la carroza inmediatamente posterior, propiedad de Activadance, viajaban Peter Pan y el Capitán Garfio en un barco pirata. Con ellos, decenas de protagonistas de los cuentos infantiles más reconocidos como Alicia en el país de las Maravillas, La Bella Durmiente o Caperucita.

«Cómo me emocioné con esta película», mascullaban algunos de los asistentes, esta vez adultos ante el paso de Eureka. No es para menos, ya que este año habían decidido devolver a la vida a los protagonistas de 'Coco' y celebrar su particular Día de Muertos. Un vestuario colorido daba luz a las calaveras de los danzarines. En la carroza, el niño Miguel saludaba acompañado de su fiel perro multicolor en formato gigante.

La traca final llegó de la mano de tres comparsas. La primera de ellas fue Titanes, que no se cansó de bailar y de hacer el 'indio'. Fue una oportunidad única de ver algunas tribus indígenas americanas bailando, por ejemplo 'Mad Love' de David Guetta. Tras ellos, Txasiss se encargó de que los presentes viajaran a un futuro alternativo en el que los engranajes y el vapor forman parte de la sociedad. Esta era la propuesta temática de la comparsa en la que destacaban las chisteras y las gafas de aviador en su vestimenta.

Cerró el desfile el grupo de bailarines de Danza-rin, a los que no les hizo falta carroza para demostrar que llevan la salsa en las venas. Todo en ellos trasladaba la imaginación a contextos más cálidos en los que disfrutar del cabaret cubano Tropicana.

Entierro de la sardina

Los Carnavales de 2019 llegarán hoy a su fin. Con ellos, el circo que ha vivido estos días el municipio se marchará, aunque muchos de los establecimientos -entre los que todavía queda por saber el ganador del concurso de disfraces- permanecerán todavía adornados.

En forma de despedida, hoy por la tarde se celebrará el tradicional entierro de la sardina. En primer lugar, sobre las 18.00 horas, tendrá lugar la retreta anunciando el Entierro de la Sardina. Estará interpretada por la Cofradía del Tambor Amulleta y el recorrido saldrá desde su sede en la calle Iglesia, hasta la sede de Ereintza en la calle Martin Etxeberria.

Posteriormente, sobre las 19.30 horas, la comitiva del entierro de la sardina, acompañada por la Banda de Música de Errenteria -EMKE- y la Cofradía del tambor Amulleta cruzarán las calles Bittor Idiazabal, Alaberga, Biteri y plaza de los Fueros hasta llegar a la Herriko Plaza, donde se celebrará un baile. Allí, en los bajos de Ayuntamiento, habrá photocall a cargo de Ereintza y se podrán sacar fotos con la sardina y los personajes participantes.

Por último, tendrán lugar unos bertsos y los Carnavales se despedirán de manera oficial hasta el próximo año.