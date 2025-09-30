Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

Urdaburu organiza la primera Marcha Regulada de las Mujeres el día 19

M. S.

Errenteria.

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:30

Urdaburu Mendizale Elkartea ha organizado la primera Marcha Regulada de las Mujeres. La fecha elegida para llevar a cabo dicha actividad es el 19 de octubre. «Será un día especial, ya que tendremos la oportunidad de reunirnos en la montaña, reivindicar que la montaña también es nuestra y gritar a toda a una que en ella podemos sentirnos libres», aseguran desde la organización.

El 19 de octubre de 09.00 a 09.30 horas de la mañana «nos reuniremos en Urdaburu Mendizale Elkartea de Errenteria, desde donde recorreremos doce kilómetros (con 330 metros de desnivel) juntas». Como destacan desde Urdaburu, «el recorrido se adaptará a todos los niveles y ritmos. Una vez finalizado el recorrido podrás reponer fuerzas con un aperitivo y, de paso, conocer a otras mujeres de los pueblos de alrededor».

Se han hecho camisetas para conmemorar el día, que cada participante podrá recoger el mismo día de la marcha, en el punto de salida. El precio de la actividad será de cinco euros hasta el quince de octubre, y a partir de esa fecha, de diez euros. Para poder participar habrá que rellenar el formulario que ya se encuentra disponible en la página web de urdaburu.eus.

