Txema Fraile (Director deportivo del Touring KE): «Estamos intentando volver a llevar el Touring al pueblo y el pueblo al Touring»

Tras una gran crisis institucional y deportiva, el Touring ha conseguido regenerarse, en parte, gracias a las labores de su director deportivo

Sábado, 9 marzo 2019

El errenteriarra Txema Fraile asumió hace alrededor de un año las labores de reconstruir deportivamente a un Touring que se encontraba en fase de descomposición. Meses antes, Fraile había sido entrenador del primer equipo con la anterior directiva y tras el lavado de cara de todo el organigrama que sacudió el club rojillo la temporada pasada, vuelven a sonreír, sobre todo por la buena racha del equipo de Preferente que hace soñar con el siempre difícil ascenso.

-¿Cuáles son exactamente las funciones del director deportivo en un equipo como el Touring?

-Trato de coordinar el grupo de trabajo que consta de otras tres personas más: el coordinador masculino, el coordinador femenino y el director de la escuela. Entre los cuatro nos encargamos de la organización de todas las plantillas, desde el primer equipo hasta la escuela. Ahora en el día a día gestionamos los entrenamientos, como algunos de tecnificación -ahora mismo estamos teniendo uno con la Real-. Asimismo, si falta algún entrenador lo cubrimos y también resolvemos las dudas de entrenadores y jugadores y llevamos un control de los minutos jugados por los jugadores, sobre todo en los equipos más formativos. También estamos preparando ya la temporada que viene.

-En este sentido, ¿están trabajando con la posibilidad de no ascender en la preparación para la próxima temporada?

-El objetivo del primer equipo era ascender sí o sí. Sigue habiendo esa ilusión por ascender aunque en las primeras jornadas hubo bastantes derrotas que nos dejaron fuera de luchar por el primer puesto. Se ha ido reconduciendo la situación y ahora estamos en una situación buena, pero el segundo puesto no te da el ascenso directo. Hay que jugar una promoción y el que la gane ascenderá, el que no, tendrá que esperar descensos de otras categorías. Sí que es cierto que prevemos que va a haber una diferencia en la plantilla del año que viene dependiendo de si se asciende. Si se asciende, se puede continuar con la progresión de seguir recuperando a la gente del pueblo que está fuera en otras categorías superiores (que es el objetivo) e intentar jugar con la máxima gente de aquí. Si no se asciende, no sería ningún batacazo. Creemos que gran parte de la plantilla actual se quedaría aunque puede haber algunas bajas y si no se puede conseguir que venga nadie interesante porque no le seduce la categoría, tenemos el Juvenil de Honor, que siempre suben algunos jugadores y tendrán que tomar su parte de responsabilidad. Además, Preferente es una categoría más propicia para dar el salto. El salto a División de Honor sería más complicado para ellos. En cualquier caso, no nos vamos a volver locos.

-Veo que a la hora de incorporar jugadores se juega un poco con el sentimiento de pertenencia a Errenteria...

-Al final, la gente que ha vuelto es en ese sentido. Han vuelto más que por la categoría, simplemente porque son del Touring y quieren ser parte del ascenso.

-¿Todo lo que no sea la consecución del ascenso sería considerado un fracaso?

-En cierto modo, para mi como director deportivo, sí. Es que la mitad de Gipuzkoa pensaba que el Touring era el candidato al ascenso. Tenemos quizá la mejor plantilla de la categoría pero hemos fallado contra algunos rivales de abajo y ahora hemos cogido una buena racha. También te digo que para mí fracaso es quedar tercero o cuarto. Si resulta que después de la promoción no subimos, no lo consideraría un fracaso ya que habremos hecho casi todo nuestro trabajo bien.

-¿Cómo ve a los chavales?

-La base de jugadores que han vuelto vinieron con la consigna de ascender y siguen con la misma idea. Están llevando una dinámica de entrenamientos buena y mentalizados para ganar hoy al Vasconia (Puio, 19.30 horas) que va cuarto a tres puntos. Si ganamos le dejaríamos a 6 más el golaverage a falta de siete partidos. Luego tenemos al Mundarro a dos puntos. Ya hemos hecho lo más difícil que es colocarnos segundos y a partir de ahí hay que mantenerlo. Los chavales están convencidos de que el objetivo es ese, tanto como yo y el entrenador, pues su trabajo es un poco también templar los ánimos. Yo creo que podríamos exigirles más (al contrario que al equipo del año pasado).

-¿Habrá público errenteriarra hoy en el campo?

-Eso espero, yo animo a la gente a que venga. Es una hora un poco mala y un campo que no nos beneficia para jugar mucho (somos un equipo bastante técnico). Además con el sol que ha hecho y sin lluvia estará con mucho caucho, pero bueno, el campo no tiene que ser excusa y para la plantilla sería un chute de moral increíble.

-En cuanto a las categorías inferiores, ¿qué objetivo les pone?

-Después de la debacle del año pasado, en la que costó acabar el año con 11 jugadores, tener este año dos equipos con casi 45 jugadores sénior es para estar muy contento. Por ejemplo, en el Primera Regional hay 5 jugadores con ficha de ese equipo y dos sobre todo, están participando regularmente con el primer equipo -uno de ellos es casi titular-. El segundo equipo sirve para dar a la gente de Juvenil una oportunidad sénior antes de dar el salto y también competir. Este año se han metido en fase de ascenso, por ejemplo. En cuanto al Juvenil de Honor creemos que hay que subirlo pronto a Liga Vasca. El problema es que solo juegan los primeros la promoción y solo sube uno. Ahora vamos cuartos a siete puntos y no es insalvable. Por su parte el 1ª Juvenil es formativo y el Cadete de Honor se encuentra en una situación parecida al Juvenil de Honor. Y en los dos 1ª Cadete también hay esa dualidad de formar y competir. El Infantil de Honor podía haber competido un poquito mejor y el Infantil Txiki va muy bien... en general estamos muy contentos aunque en un año no se puede conseguir todo. Lo importante es que hemos logrado que los jugadores en vez de irse quieran volver.

-Otro de sus grandes proyectos es el fútbol femenino...

-Sí. Hasta ahora funcionaba a su manera. Ahora lo hemos integrado en el funcionamiento general y las chavalas están encantadas de que vayamos todos juntos y de la mano. El Sénior se ha metido en una situación complicada pero las chavalas están comprometidas aunque falta fortuna. Y el Cadete de Honor femenino es una generación que viene con una calidad técnica muy buena, de alto nivel y hay que pedirle más. Un poco como el Infantil de Honor, que tenemos a varias seleccionadas con al selección y la Real. En 1ª Infantil seguimos teniendo muchas niñas, lo que siempre es positivo. Asimismo, en la escuela, de los nacidos en 2009 hay 12 niños y 9 niñas; están casi equiparado. Es algo que antes era imposible. En general hemos vuelto a potenciar la escuela y tenemos bastantes más niños que el pasado año, que fue bastante desastre.

-Después de la revolución del año pasado con su llegada, ¿qué creen que han aportado al club?

-En primer lugar una estructura deportiva y la comunicación entre todos muy buena. Hay una cohesión bastante buena entre directivos y técnicos y que seguiremos trabajando, sin dar tumbos. En segundo lugar, recuperar al pueblo de esa apatía y desilusión que le habían contagiado desde Fanderia. Ahora hay mensajes muy positivos no solo por parte de gente del pueblo sino también de fuera. Y tercero, seguir intentando trabajar en los pilares que nos impusimos al entrar: fortalecer el fútbol femenino y la escuela y volver llevar el euskera y el pueblo al Touring así como el Touring al pueblo. Al final, el club no es patrimonio de los que estamos y en algún momento nos iremos, sino del pueblo.