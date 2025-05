Trebera Taldea rinde Tributo a Mocedades con una obra «de gran nivel»

Quien crea que la edad es una barrera o un impimento para embarcarse en nuevas aventuras tiene en Trebera Taldea un ejemplo de todo ... lo contrario, ya que sus componentes tienen claro que los años son simples números. «El reparto lo componen personas de entre sesenta y setenta años», subraya Iñigo Ortega, director de escena del espectáculo 'Recordando a Mocedades', un tributo al emblemático grupo bilbaíno que llegará a Niessen Kulturgunea este viernes 30 de mayo a las 20.00 horas. Se trata de «un teatro musical en el que se va de canción en canción haciendo pequeñas intervenciones, recordando momentos de sus vidas ya que cada canción de alguna manera hace una alegoría a un momento concreto de cuando ellos eran jóvenes».

Como destaca Ortega, «creo que hacemos de algo ordinario algo extraordinario». Y es que a nadie se le escapa que hay muchas obras de teatro, pero no es tan común ver una en la que sus actores sobrepasan cierta edad. «Pienso que lo bonito de esto es que el público vea que no solo es cuestión de profesionales. Cualquier persona con ganas de pasarlo bien, y con un poco de constancia para trabajar puede ser parte de una obra». Algo que «me han demostrado los componentes Trebere Taldea». A pesar de no ser profesionales, «creo que tienen una capacidad para transmitir emociones a un público que son sus iguales que no he sido capaz de ver en muchos sitios en los que había gente muy preparada», destaca Ortega.

Por su parte, además de ser una afición bonita y entretenida «desde mi punto de vista también es algo terapéutico», declara. «Los integrantes se juntan todas las semanas para ensayar, y cuando ves las ganas que le ponen tienes claro que para ellos es algo muy importante».

Los jóvenes se sorprenden

En cuanto a las personas que acuden a ver el espectáculo, Ortega tiene claro que «hay muchos que se sorprenden». Como no podía ser de otra manera, muchos de los espectadores son familiares, entre los que se encuentran nietos de los participantes. Precisamente ellos, los más jóvenes «son quienes más se sorprenden, porque piensan que van a ver algo aburrido, pero terminan viendo un evento muy dinámico».

Para ello, han contado con la ayuda de un buen equipo. «Hay una coreógrafa, un director de escena y una pianista profesional que les da técnica vocal, y eso se ve encima del escenario».

En cuanto a la idea de realizar un tributo a Mocedades, Ortega reconoce que tuvo sus dudas. «Yo, que estoy en mis cincuenta, tuve algún recelo sobre cómo iba a ser acogido por el público ya que tenía miedo de que se pensase que la música de Mocedades era algo de mayores. Por suerte, se ha demostrado que al público le sigue gustando, y eso es fundamental», recuerda Ortega.

Por todo ello, las entradas «se han vendido muy bien». No obstante, todavía hay opción de comprar entradas a diez euros en sarrerak.errenteria.eus o en Lekuona Fabrika.