Mirua subirá a los escenarios a las 23.00 horas. ARIZMENDI

Errenteria

Tras un arranque por todo lo alto, Atlantikaldia encara un fin de semana cargado de propuestas

Aita Mon Amour y Biho TX actuarán a las 20.00 horas mientras que Kumpania Algazarra y Mirua harán lo propio a las 23.00 horas en Itsasargi Nagusia

Martin Sansinenea

Errenteria

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:14

Tras un arranque espectacular, Atlantikaldia continuará este sábado con una amplia y variada propuesta. Por la tarde será el turno de Aita Mon Amour, ... que actuará a las 20.00 horas junto a BihoTX.

