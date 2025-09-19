Tras un arranque por todo lo alto, Atlantikaldia encara un fin de semana cargado de propuestas

ErrenteriaTras un arranque por todo lo alto, Atlantikaldia encara un fin de semana cargado de propuestas
Aita Mon Amour y Biho TX actuarán a las 20.00 horas mientras que Kumpania Algazarra y Mirua harán lo propio a las 23.00 horas en Itsasargi Nagusia
Errenteria
Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:14
Tras un arranque espectacular, Atlantikaldia continuará este sábado con una amplia y variada propuesta. Por la tarde será el turno de Aita Mon Amour, ... que actuará a las 20.00 horas junto a BihoTX.
Por su parte, a las 23.00 horas será el turno de Kumpania Algazarra. Los portugueses estarán acompañados por Mirua, grupo guipuzcoano que está adquiriendo importancia en los últimos tiempos gracias a canciones como 'Salda Badago' 'Morroxko' o 'Zazpiak Bat'.
Artistas como Kiliki, Aimarz, Anixe o DJ maKeda estarán este sábado en Errenteria en el escenario de Panier
Kalekaia, una zona vibrante
Además del escenario principal, Kalekaia recibirá a artistas importantes del panorama. Destaca especialmente el concierto de Kiliki, a las 22.00 horas. Tras su paso por el ya mítico grupo Chill Mafia Records, Kiliki arranca ahora una andadura en solitario. Su tema 'Scroll' o el mixtape 'Iltze 1' serán algunos de los ingredientes de su espectáculo. Pero si algo hay que tener claro es que nunca se sabe por donde va salir, así que habrá que estar preparado para todo. Previo a él también estará Aimarz, a las 20.00 horas. El de Zumarraga cuenta con un buen repertorio de canciones entre las que destaca 'Entzun Dezatela', con la que se hizo muy conocido. La tarde la abrirá Anixe a las 18.00 horas mientras que la DJ 'maKeda' finalizará la noche a partir de las 00.00 horas.
Asimismo, los pequeños de la villa también disfrutarán este sábado de una jornada llena de actividades pensadas para ellos. Por ello, la zona de Herrixka, ubicada en la Foru plaza arrancará con talleres y juegos a las 11.00 horas. Por su parte, por la tarde esa zona vivirá un espectáculo culinario magnífico con 'Sukaldeko begiradak', en el que Imanol Lasa, cocinero de Bixigarri y Yoshitsugu Yamamoto, afamado chef japonés ofrecerán una sesión de cocina en vivo.
Además, como todos los años, se podrá realizar paddle surf en el río Oiartzun. Las sesiones serán a las 17.00, 18.00 y 19.00 horas y tendrán una duración de sesenta minutos cada una.
