La tradicional Azeri dantza y el colorido de las comparsas dan inicio al Carnaval errenteriarra

Martin Sansinenea Errenteria. Jueves, 27 de febrero 2025, 20:43 Comenta Compartir

Los carnavales ya han llegado a Errenteria para vivir otra edición llena de color, bailes y alegría. Como no podía ser de otra manera, el inicio de estas fiestas arrancó en la villa con la tradicional Azeri Dantza. La Herriko Plaza se llenó de gente a eso de las 19.30 horas. Los azeris bailaron, saltaron y rieron con los protagonistas, que marcaron los pasos de un baile ya clásico en el municipio. Fue un inicio redondo de la fiesta que comenzó con el pregón de la mano de Asteme, Oilarqueen y Katuko.

Previo a ello, la txaranga Gautxori se paseó por las calles llenándolas de música para recordar a los vecinos que los carnavales de 2025 ya están aquí.

El tiempo no tuvo ganas de entrometerse en esta fiesta, algo que sí ha ocurrido en otras veces. Ayer no hubo lluvia pero, como no podía ser de otra manera, sí se vieron abrigos para hacer frente al frío. Unas prendas que comenzaron a ser innecesarias con el gran ambiente festivo que se vivió en la Herriko Plaza. Y es que no hay mejor manera de empezar una fiesta.

Después llegó el segundo momento más esperado del día, con el desfile de comparsas en una sala de Lekuona abarrotada para la ocasión. Showtime, Furius, Titanes, Cocó Dance, Txassis, Odissey, Lezoko Eztandak, Eureka, Fantasy y Bóveda fueron los encargados de demostrar que en Errenteria también hay mucho nivel. Los que no pudieron seguirlo in situ lo hicieron en Niessen o desde sus casas por el canal Youtube.

Día de los más pequeños

Los Carnavales continuarán hoy con el protagonismo de los más pequeños, que recorrerán las calles del municipio. Los alumnos de Bizarain Ikastetxea partirán a las 10.30 horas de la mañana. Los alumnos harán el siguiente recorrido. Bizarain ikastola, Norberto Almandoz, Aita Donosti, San Marko, Jose Mª Usanditzaga, Pablo Sorozabal plaza, Jose Mª Usanditzaga, Norberto Almandoz y Bizarain ikastola.

Por la mañana, los alumnos de Koldo Mitxelena también se dejarán ver por las calles de Errenteria. Saldrán a las 11.00 horas y recorrerán el centro.

Ya por la tarde, Orereta Ikastola llenará las calles de mucho baile y alegría. Partirán desde la Plaza Koldo Mitxelena a las 15.00 horas, y terminarán en la Plaza Lehendakari Agirre. Todos los alumnos se disfrazarán con la temática propuesta para este año, el de los grupos musicales.