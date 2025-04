El Touring vuelve a la lucha por el playoff tras una gran victoria ante el San Viator

Martin Sansinenea errenteria. Sábado, 19 de abril 2025, 20:45 Comenta Compartir

Los pronósticos se cumplieron en Vitoria con la victoria por 2-3 del Touring frente al San Viator. Fue un encuentro que el conjunto galletero dominó de principio a fin, pero en el que también hubo tiempo para sufrir, algo muy habitual en esta categoría.

El Touring viajó a tierras patateras con el objetivo de no descolgarse en exceso de la lucha por el playoff, ya que no sumó ninguna victoria en sus anteriores tres encuentros ante Padura, Eibar C y Portugalete. A pesar de ello, el Touring lo logró y en estos momentos sigue acercándose a los puestos de honor.

En cuanto al choque, los rojillos consiguieron algo que no es nada sencillo en la plaza del San Viator, dominar. «Es un campo muy pequeño, tanto a lo ancho como a lo largo, por ello necesitábamos ser el equipo protagonista», destacó Iker Dorronsoro, entrenador del conjunto galletero.

«Después del empate teníamos claro que debíamos continuar con el mismo plan de juego, atacar»

En este aspecto, los rojillos salieron con todo, y ya en el minuto 6 del encuentro estaban por delante con el gol de Ekhi Bravo. Con el partido de cara, el Touring buscó jugar de manera combinativa para evitar sustos. Lo logró. El San Viator no tuvo llegadas, e Ibra fue un espectador más.

Algo que cambió drásticamente en la segunda mitad donde llegaron el resto de los goles del encuentro. «Tuvimos mala suerte en el comienzo de la segunda mitad, y el San Viator empató en el minuto 47», afirma Dorronsoro. Un tanto que no hizo que el equipo errenteriarra se viniera abajo. «Después del empate teníamos claro que debíamos continuar con el mismo plan de juego, atacar». Lo hicieron, y Ekhi Bravo de nuevo, esta vez desde los once metros adelantó al conjunto galletero.

Con el 2-1 el dominio volvió y con ello las ocasiones. No obstante, el tercero llegó de parte de un jugador que no es el habitual para estas tareas. Ibra, el guardameta, anotó desde sesenta metros. «Fue un golazo que encima fue fundamental para sellar prácticamente la victoria», asevera Dorronsoro.

A pesar de los dos goles de ventaja, como no podía ser de otra manera, la emoción también hizo acto de presencia en este encuentro. Y es que el San Viator anotó por medio de Ramos el segundo, para poner algo de picante en el choque. Tan solo un minuto más tarde, el árbitro dejó con diez a los locales haciendo que el Touring tuviera esa ventaja.

Con este triunfo el conjunto galletero se posiciona sexto a tan solo tres puntos del Deusto que continúa marcando el último puesto del play off. Por ello, el encuentro ante el Aretxabaleta que tendrá lugar el próximo domingo se antoja muy importante para las aspiraciones del equipo.