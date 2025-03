El Touring visita Durango para continuar con el sueño del playoff

El Touring quiere apuntar a los puestos de playoff. Un objetivo que en un principio no figuraba en los planes del club rojillo, pero ... que a tenor de los acontecimientos parece que están más cerca.

Y es que el Touring está en racha. Cuatro victorias en los últimos cinco partidos han catapultado al conjunto galletero a la octava plaza, a tan solo tres puntos de los puestos de promoción. Por ello, el partido que disputa este sábado el Touring en Durango a las 18.00 horas es de esos que pueden marcar el futuro de la temporada.

Ganar a domicilio supondría, en primer lugar, ampliar una racha de resultados increíble. No obstante, también sería la segunda victoria fuera de casa de manera consecutiva, algo que es muy complicado de ver en la categoría. Los alicientes están ahí, pero el Touring, a pesar de llegar en gran forma, no lo tendrá fácil.

El equipo de Iker Dorronsoro deberá mostrar la solidez defensiva que ha mostrado en los últimos tiempos. Tres goles encajados en los cinco últimos partidos es un balance tan esperanzador como complicado de mantener, pero el equipo ha demostrado que atrás es más seguro.

Por su parte, en ataque parece que los delanteros están con esa voracidad propia de los killers, aunque el último choque ante el Urduliz no fue el mejor ejemplo de efectividad, ya que el Touring terminó perdonando acciones muy claras.

La suma de estas dos facetas del juego permitirán al Touring soñar con unas plazas que parecían que no eran para ellos. No obstante, cuando se trata de una liga, lo que importa es la regularidad, anteponerse a los baches y seguir adelante, algo que los rojillos han hecho y harán. Por ello, en caso de no sumar en Durango, calma, porque hay más opciones para seguir soñando.