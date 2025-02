El Touring visita Azpeitia para medirse al Lagun Onak tras una dura derrota en casa

La mejor manera de olvidarse de una derrota es ganando. La teoría es sencilla, pero la práctica no lo será tanto. El Touring se ... enfrentará al Lagun Onak este sábado lejos de Fanderia en otro duelo que promete ser muy bonito.

Y es que ambos equipos están separados por apenas cuatro puntos en la clasificación, por lo que se puede esperar un choque muy igualado. No obstante, el ánimo de cada equipo no será el mismo. El Lagun Onak viene de ganar al Deusto 2-4, mientras que Touring sufrió una dura derrota en casa ante el Alavés C en un partido en el que los vitorianos no hicieron demasiados méritos para llevarse el triunfo.

Una derrota que se produjo ante un rival que supo encerrarse tras anotar el tanto. «A partir del gol, ellos se metieron todavía más atrás, parando mucho el juego, y nosotros estuvimos algo precipitados. El equipo peleó, luchó, pero ellos defensivamente estuvieron muy serios y no nos concedieron muchas ocasiones», destacó el técnico. A pesar de ello, el técnico tiene claro que no se puede mirar atrás. «Ahora toca seguir trabajando. Nos espera un fin de semana bonito, otro derbi contra el Lagun Onak en Azpeitia».

En este sentido, y a pesar de la derrota, hay que recordar que el año del Touring está siendo bueno. Tras el arranque del 2025 los galleteros suman tres victorias, dos empates y dos derrotas. Unos resultados que en estos momentos le mantienen a trece puntos de la zona de descenso, por lo que el objetivo está cada vez más cerca. No obstante, hay que sumar más victorias, y la mejor oportunidad llega este sábado lejos de casa.