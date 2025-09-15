El Touring vence en el Memorial Alaitz Zudaire

ErrenteriaEl Touring vence en el Memorial Alaitz Zudaire
Errenteria
Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:12
El Touring salió vencedor del XIV. Torneo Memorial Alaitz Zudaire tras vencer sus dos encuentros ante Aitzondo y Elgoibar. El conjunto galletero se mostró muy ... solvente en el primer partido ante el Aitzondo donde los goles llegaron muy pronto. Primero fue Elene quien abrió la lata, mientras que Udane anotó un doblete para sentenciar el choque. Por su parte, en el segundo choque ante el Elgoibar dos preciosos goles de Laura e Itxaso dieron el trofeo al conjunto local que se prepara para el comienzo de la campaña liguera.
