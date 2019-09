El Touring sufre su primera derrota de la temporada frente al Elgoibar El Touring, en un partido de pretemporada. / ARIZMENDI El partido, celebrado en el campo de Fanderia, no estuvo exento de polémica al expulsar el árbitro a dos jugadores rojillos MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Martes, 1 octubre 2019, 00:30

El equipo de División de Honor del Touring sufrió el sábado una severa derrota ante el Elgoibar tras perder 0-2 en un partido rodeado de polémica por las decisiones arbitrales.

Los de Gari Argote habían logrado vencer en las dos primeras jornadas del campeonato desatando la ilusión entre afición y jugadores. Pero la categoría no va a ser fácil y eso quedó demostrado frente a los elgoibarreses, en un partido caracterizado por las ganas de ambos equipos de vencer y convencer.

División de Honor Touring-Elgoibar 0-2 Div honor fem. Intxaurdi-Touring 4-2 1ª Regional Mariño-Touring 2-3 Div honor juvenil Ekintza-Touring 4-0 1ª Juvenil Beti Ona-Touring 0-2 Cadete de Honor Touring-Oiartzun 1-0 Cadete de Honor fem Touring-Zarautz 5-2 1ª cadete A Mariño-Touring 1-2 1ª cadete B Touring-Pasaia 3-4 1ª cadete fem St. Tomas Lizeo-Touring 5-0 Infantil Honor Hondarrivia-Touring 4-1 Infantil Honor fem Eibar-Touring 9-0 Infantil Txiki Touring- Beti Ona 1-2 Infantil txiki Touring-Kostkas 3-10

Fue el equipo local el que empezó con más ganas de anotar, aunque no tuvo demasiado tiempo para ello, ya que el primer golpe llegaría en forma de gol visitante en el minuto trece, convertido por el jugador elgoibarrés Eneko tras un malentendido entre la defensa y el portero rojillo. Con el resultado en contra, los de Argote trataron de darle la vuelta al resultado, algo que no consiguieron en toda la primera parte a pesar de disponer de las mejores ocasiones para lograr el 1-1.

Lío en la segunda parte

A pesar de que el Elgoibar no llegó en ningún momento a controlar el partido y el dominio era casi total por parte local, una jugada polémica acabó de romper el partido en favor del Elogibar. La jugada en sí pudo ser un penalti no pitado sobre el atacante errenteriarra Tarra, que el árbitro entendió como simulación mostrándole la tarjeta amarilla, en este caso la segunda, por lo que fue expulsado. A partir de ahí, todavía alguna contra visitante pudo ampliar el resultado final, algo que no llegó a ocurrir. El equipo rojillo cayó con honor y orgullo en un partido visiblemente influenciado por la actuación arbitral y ante un equipo visitante que mostró una imagen mejorada a los partidos anteriores.

En cuanto al División de Honor femenino, éste se enfrentó a un contundente rival, el Intxaurdi KE, que fue muy superior a lo largo de todo el partido. Por ello, las de Asier Legaz cayeron derrotadas por 4-2. Su siguiente encuentro será en casa del Hernani CD.

En cuanto al Juvenil de Honor, el Ekintza KE dominó en el partido celebrado en Berio con un 4-0 que evidenció el alto nivel de dicho contrario. Asimismo, el Primera Juvenil venció en el derbi ante el Beti Ona CD en Beraun, imponiéndose 0-2, para así meterse en los puestos de arriba. Entre otros resultados, el 1ª Cadete femenino no pudo con el Santo Tomás L KE de visitante, perdiendo 5-0.

El Infantil de Honor perdió 4-1 con el Hondarribia FE, el Infantil Txiki, a diferencia del 1ª Juvenil perdió 1-2 con el Beti Ona y el Infantil de Honor femenino sufrió un 9-0 con el Eibar SAD.