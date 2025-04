El Touring recibe al líder con el objetivo de dejar atrás una mala racha

Recibir a un gran equipo cuando uno no está en su mejor momento puede ser la mejor oportunidad para demostrar que de los baches ... se sale. El Touring recibirá este sábado a las 15.30 horas al Antiguoko en Fanderia en un encuentro al que el conjunto de Arantza del Puerto no llega en su mejor momento de forma.

La última derrota ante el Oiartzun B lejos de Fanderia volvió a dejar con una mala sensación a un equipo que no gana desde hace tres jornadas cuando venció al Elgoibar por cero a dos. Un fin de semana que ya queda lejos.

Desde entonces son dos empates y una derrota. Quizás los resultados no sean catastróficos, pero las sensaciones del equipo en estos encuentros no han sido buenas. «El último partido ante el Oiartzun no fue bien para nosotras», destaca la entrenadora.

Como lamenta, «el partido no pudo empezar de peor manera». El Oiartzun se puso por delante al minuto de juego, lo que denotaba que el partido no sería fácil.

«A partir del gol estuvimos por detrás en el partido, con poco acierto», lamenta Arantza del Puerto. A ello se le sumó que las oiartzuarras marcaron el segundo poco antes del descanso, lo que dejaba el partido casi sentenciado. «En la segunda parte jugamos algo mejor, pero los primeros 45 minutos nos condenaron», destaca.

Por su parte, y a pesar de la racha de resultados y sensaciones, Arantza del Puerto destaca que «el equipo tiene ganas de jugar contra el Antiguoko». Un choque que no será nada sencillo, ya que el club donostiarra ha sido el equipo que mejor ha jugado a lo largo de la competición.

A pesar de ello, como destaca la entrenadora «creo que tenemos una buena oportunidad para demostrar nuestro verdadero nivel, el cuál no hemos sacado a relucir en las últimas semanas». En este aspecto, del Puerto opina que «tenemos la ventaja de jugar en casa y sin presión, ya que ellas se juegan el liderato».