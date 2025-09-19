El Touring recibe al Lagun Onak en casa con el objetivo de ganar en Fanderia

No será fácil, pero el momento en el que llega el Touring hace pensar que todo es posible. Los rojillos reciben este sábado a ... partir de las 16.30 horas al Lagun Onak, en un duelo en el que el conjunto local buscará sumar su primera victoria en casa.

Un triunfo que se resistió en la primera jornada ante el Portugalete a pesar de haberse adelantado en el partido. No obstante, los rojillos ya saben que los detalles son los que marcan la diferencia. Se pudo apreciar en la anterior jornada, en la que ganaron de manera clara al Deusto lejos de casa.

Cero goles a tres. Ese fue el resultado. «Creo que el marcador refleja lo que se ha visto en el campo», relataba Carlos García, entrenador del Touring. Asimismo, destacó que «a diferencia que en el primer encuentro hemos tenido una defensa muy sólida, con la que apenas hemos permitido que hubiera ocasiones claras de gol».

Por su parte, en ataque, los galleteros tuvieron el cuchillo muy afilado. De penalti, de cabeza tras un córner o después de una gran jugada individual. Los goles de De Alba, Iriondo y Ortiz demostraron que también saben ir hacia adelante. Una lección que parece que está aprendida y que por tanto habrá que poner en práctica de nuevo ante el público de Fanderia.

«Tenemos ganas de conseguir la primera en casa, pero sabemos que el partido contra el Lagun Onak será duro, al igual que todos en esta temporada», afirma García. El Lagun llega a Errenteria empatado a puntos con el Touring tras sumar una derrota y una victoria. Al igual que el conjunto galletero, los de Azpeitia golearon 4-0 al Alavés C.

Por este motivo, habrá que estar muy atentos en la zaga, tratando de ofrecer la menor cantidad de oportunidades a un equipo que ha demostrado tener gol.