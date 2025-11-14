El Touring recibe al Eibar C para conseguir la cuarta victoria consecutiva en casa

Martin Sansinenea Errenteria Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

El Touring recibirá a partir de las 16.30 horas de hoy al Eibar C en un duelo que podría suponer la cuarta victoria consecutiva en casa para los rojillos. Tras la Real Sociedad C, el Zamudio y el Durango, los rojillos quieren que los armeros sumen a esta lista de rivales vencidos.

Algo que parece factible si se atienden a las tendencias de ambos equipos. El Touring suma siete partidos consecutivos sin perder, en los que ha conseguido cuatro empates y las mencionadas victorias en casa. Por su parte, el segundo filial del Eibar suma tres derrotas de manera consecutiva. La última fue ante el Alavés C, quien le endosó cinco goles.

No obstante, esta categoría no entiende de tendencias, sino de encuentros individuales en los que hay que rendir al máximo. Que se lo digan sino al Touring, que empató en Rezola con dos jugadores más ante el Añorga. Ahora por suerte el terreno de juego y la afición estarán a favor del conjunto dirigido por Carlos García.

En este aspecto, el técnico se muestra confiado de cara al partido, asegurando que «en casa estamos jugando a un gran nivel, por lo que espero que consigamos sumar de nuevo». Una tónica que parece la habitual para el conjunto rojillo el cual está compitiendo ante todos los rivales. «Da igual que sea el Portugalete, el Pasaia o cualquier equipo, los chavales están saliendo con hambre y eso me gusta», asevera.

En cuanto a la clasificación, el Touring está muy cerca de los puestos de play off. Un solo punto separa a lo errenteriarras del Aurrera, equipo que con 17 puntos cierra los puestos de promoción. Algo que sin duda refleja el buen quehacer de los jugadores y cuerpo técnico, quienes están siendo capaces de sacar el máximo provecho en todos los encuentros.

Por su parte, el Eibar C, se encuentra un punto por encima del descenso con diez puntos. Por ello, este duelo será de vital importancia para los armeros, quienes buscarán volver a sumar tras tres partidos consecutivos sin haber podido hacerlo.

Sin embargo, se enfrentará a una plantilla que ha hecho de Fanderia un feudo muy difícil de asaltar.

