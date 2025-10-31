Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Touring recibe a la Cultural de Durango. AURA ERRO

Errenteria

El Touring recibe al Durango este domingo para sumar su tercera victoria en casa

Iker Dorronsoro, exentrenador del Touring, regresa a la que fue su casa, ahora a los mandos del conjunto vizcaíno

Martin Sansinenea

Errenteria

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:20

El Touring recibirá este domingo a las 16.30 horas a la Cultural de Durango en un duelo en el que Iker Dorronsoro, anterior ... técnico del conjunto rojillo, regresará a la que fuera su casa durante la temporada 2024-2025. Lo hará al frente del equipo vizcaíno, que tras ver el buen desarrollo de los rojillos en la anterior campaña decidió hacer algunos fichajes. Asimismo, el duelo enfrentará a padre e hijo, puesto que el hijo del técnico de la Cultural juega en el conjunto rojillo.

