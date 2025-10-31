El Touring recibe al Durango este domingo para sumar su tercera victoria en casa

El Touring recibirá este domingo a las 16.30 horas a la Cultural de Durango en un duelo en el que Iker Dorronsoro, anterior ... técnico del conjunto rojillo, regresará a la que fuera su casa durante la temporada 2024-2025. Lo hará al frente del equipo vizcaíno, que tras ver el buen desarrollo de los rojillos en la anterior campaña decidió hacer algunos fichajes. Asimismo, el duelo enfrentará a padre e hijo, puesto que el hijo del técnico de la Cultural juega en el conjunto rojillo.

En este sentido, cabe destacar que los jugadores fichados sin duda hicieron del Touring un equipo muy competitivo la anterior campaña. No obstante, ahora lo único que importa es volver a sumar tres puntos en casa después de la última victoria en el feudo rojillo ante el Zamudio. Un duelo en el que se demostró que los errenteriarras tienen la capacidad de ser superiores en casa creando buen fútbol.

Sin embargo, si de algo sirvió aquella victoria fue para demostrar que es crucial tener una buena ventaja en los partidos. El penalti fallado por Adur, y que habría supuesto el tres a cero, hizo que el Zamudio se viniera arriba en la recta final. A pesar de ello, los rojillos supieron cómo manejar esos últimos minutos.

«El equipo está demostrando ser competitivo en todos los partidos, y eso es lo que me gusta»

Por su parte, cabe destacar que el conjunto galletero viene de sumar un punto en Aretxabaleta en un duelo en el que se enfrentaron a los que por aquel entonces eran líderes de la categoría. Un empate que sin duda es satisfactorio pues el Aretxabaleta se adelantó en el marcador. Sin embargo, Oihan Zabala tenía otros planes y anotó el definitivo uno a uno. «Fue un partido en el que en la segunda mitad estuvimos realmente bien», reconoce Carlos García, entrenador rojillo.

En esta línea, el técnico lamenta haber fallado ocasiones manifiestas de gol. «Bernal tuvo la victoria en un remate de cabeza que se fue directo al centro de la portería». A pesar de ello, el entrenador se mostró satisfecho porque «el equipo está demostrando ser competitivo en todos los partidos». Tanto es así que el Touring se encuentra en octava posición con doce puntos. Asimismo, los rojillos suman cinco encuentros consecutivos sin perder.

Por su parte, los de Durango perdieron su último duelo ante el Alavés C en casa, y actualmente ocupan la undécima posición con nueve puntos. Por este motivo, el partido parece clave para continuar sumando en casa. Un estadio de Fanderia que ya ha visto vencer a su equipo en sus últimos dos partidos, una cifra que espera aumentar mañana.