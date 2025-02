El Touring recibe al Alavés C para buscar su tercera victoria consecutiva

Un partido que supondría la confirmación de una buena racha. Eso es lo que hay en juego esta tarde en Fanderia además de tres ... puntos que son fundamentales.

El Touring recibe a las 16.30 horas de hoy al Alavés C en un partido marcado por la igualdad. Ambos conjuntos están separados por tan solo cuatro puntos. El Touring es undécimo con 31 puntos mientras que los patateros son decimoterceros con 27. No obstante, los visitantes han conseguido trece de los últimos quince puntos que han disputado, por lo que ganarles no será nada sencillo.

A pesar de ello, los rojillos tienen también motivos para pensar que la balanza puede decantarse a su favor. Dos victorias en los dos últimos encuentros, y unas sensaciones que dejan a Iker Dorronsoro «muy satisfecho». El técnico del conjunto galletero se encuentra «contento» con el desarrollo de su equipo durante el comienzo del año, que se ha saldado con importantes victorias como la obtenida en el derbi ante el Pasaia.

«Estos duelos son muy importante por lo que necesitamos que la afición se acerque a Fanderia para llenar el estadio»

Resultados que han hecho que el equipo se aleje de la zona de descenso. Sin embargo, «todavía hay mucho trabajo que hacer para poder lograr el objetivo de la temporada», asegura Dorronsoro.

En cuanto al partido, el técnico ya aseguró en su momento que «estos duelos en casa ante rivales directos son los importantes de verdad». Por ello, pide que «la afición se acerque a Fanderia para que el estadio esté lleno». En este sentido, destaca que «tanto los jugadores como yo notamos que jugamos en casa por la afición, que durante toda la temporada nos ha ayudado mucho».

Algo que también contribuirá a la victoria de los galleteros será sin duda la buena defensa mostrada ante el Derio. Los de Dorronsoro ofrecieron pocas oportunidades ante un equipo que siempre es difícil, y más fuera de casa. Por ello, mantener esa seriedad atrás será una de las claves, y más aún ante «un equipo que tiene mucha calidad».