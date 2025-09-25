El Touring quiere sumar de tres en el derbi ante un Pasaia «muy complicado»

Lejos de las ligas más importantes también hay duelos que significan mucho. Que se lo pregunten a los aficionados que vivirán mañana el derbi ... entre el Pasaia y el Touring en el Jesús Mari Zamora. Será a las 16.30 horas. Un duelo para el que la táctica y la calidad dejan paso, en la medida de lo posible, al carácter de los jugadores, quienes llegan a estos encuentros con ganas de darlo todo.

En esta línea, los dos equipos llegan en situaciones distintas. Los pasaitarras han logrado hasta el momento seis puntos, con dos victorias lejos de casa ante Leioa y Alavés C respectivamente. Por su parte, los rojillos suman una victoria, que se produjo a domicilio ante el Deusto.

Y es que parece que el equipo de Carlos García lo tiene más difícil cuando juega en casa. A pesar de ello, el entrenador asegura que «las derrotas ante Portugalete y Lagun Onak no me preocupan, porque el equipo ha competido a las mil maravillas». Algo que tendrán que volver a hacer si quieren sumar «en un campo en el que es muy complicado sacar algo». García lo tiene claro. «El Pasaia es un rival muy difícil, y más cuando juegan en casa, porque son un equipo que saben a lo que juegan, y lo hacen a la perfección».

El Pasaia es un rival muy difícil porque es un equipo que saben a lo que juegan, y lo hacen a la perfección»

A pesar de ello, el técnico se muestra confiante para sacar algo de Jesús Mari Zamora. «El equipo está bien, y creo que tenemos argumentos para pensar que podremos sacar algo».

Una rivalidad tremenda

En cuanto al choque, García sabe que «este no es un partido más. Los partidos entre Pasaia y Touring son siempre bonitos de ver y de jugar, y creo que el aficionado que venga a verlo va a disfrutar». asegura convencido. Pocos partidos habrá que provoquen lo que se genera en este, sino que lo pregunten a quienes asistieron al último duelo en Fanderia la pasada campaña. Una remontada de los rojillos, tensión a cada instante, algunas expulsiones... En definitiva. Fútbol.

Lo mismo se espera de este partido, en el que sin duda los detalles volverán a marcar la diferencia. «En esta categoría, y lo repetiré siempre, las pequeñas cosas son las que te hacen ganar o perder un partido», subraya García. Por ello habrá que prestar atención especialmente en la defensa, una zona crítica. «Si un rival te hace gol darle la vuelta es algo muy complicado, por lo que debemos centrarnos en ofrecer pocas opciones».

En este aspecto, el Pasaia ha anotado tan solo un gol en los dos partidos que ha conseguido ganar, mientras que perdió su duelo ante el Aurrera por la mínima, lo que demuestra que hacerles un tanto a los pasaitarras es algo muy difícil.