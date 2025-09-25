Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento de Urrusolo atrapando un balón. AURA ERRO

Errenteria

El Touring quiere sumar de tres en el derbi ante un Pasaia «muy complicado»

Los de Carlos García llegan al enfrentamiento con una victoria en tres partidos en los que el equipo «siempre ha sabido competir»

Martin Sansinenea

Errenteria

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:16

Lejos de las ligas más importantes también hay duelos que significan mucho. Que se lo pregunten a los aficionados que vivirán mañana el derbi ... entre el Pasaia y el Touring en el Jesús Mari Zamora. Será a las 16.30 horas. Un duelo para el que la táctica y la calidad dejan paso, en la medida de lo posible, al carácter de los jugadores, quienes llegan a estos encuentros con ganas de darlo todo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  3. 3 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  4. 4 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  6. 6 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  7. 7

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  8. 8 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  9. 9

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  10. 10

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Touring quiere sumar de tres en el derbi ante un Pasaia «muy complicado»

El Touring quiere sumar de tres en el derbi ante un Pasaia «muy complicado»