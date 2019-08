El Touring inicia la pretemporada con el reto de enfrentarse a su historia Los jugadores rojillos comenzaron ayer la pretemporada en el campo de fanderia. / FOTOS: ARIZMENDI Los jugadores rojillos buscarán competir a un nivel superior para no pasar apuros en una categoría tan exigente como División de Honor MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Martes, 6 agosto 2019, 00:27

El primer equipo masculino del Touring inició ayer la pretemporada con la mirada puesta en el inicio de liga. A la espera de las llegadas y salidas del equipo galletero, Gari Argote, entrenador elegido para competir esta temporada en División de Honor, se encuentra desde ya trabajando para poner a punto a sus jugadores.

No serán semanas fáciles para los jugadores errenteriarras ya que aunque acostumbrados a ello, algunos acaban de llegar recientemente de vacaciones y otros incluso lo siguen estando. Pese a todo, la idea del cuerpo técnico es la de «ir preparándose físicamente y cogiendo ritmo de competición» que este año se plantea ardua y dura.

Aunque es pronto para poner objetivos a este equipo, desde la directiva no se oculta la ilusión porque este equipo esté luchando a medio plazo por el ascenso a Tercera División. Cabe destacar que el club rojillo celebrará su centenario en cuatro años, por lo que la mejor manera de celebrarlo sería la de regresar a esa categoría en la que tantas veces ha competido desde su fundación.

96 años creando afición

El equipo de Errenteria fue fundado en 1923, convirtiéndose rápidamente en una de las señas de la localidad de Oarsoaldea. Se fue fogueando en las duras categorías regionales de la Federación Guipuzcoana que aglutinaba a equipos de Gipuzkoa, Álava, Navarra y La Rioja. La temporada 55-56 es la del debut del equipo en Tercera División, donde permaneció tres temporadas consecutivas, hasta el descenso en la 57-58 a Regional.

La década de los 60 empezó de manera muy positiva para los rojillos, consiguiendo la vuelta a Tercera División tras dos temporadas en Regional. La primera temporada regresó con confianza tras finalizar cuartos con 37 puntos en un grupo dominado por el Alavés y el C.D.Vitoria. El equipo se mantuvo sin problemas varias temporadas, pero en mayo del 68 se hace realidad un fantasma que ya se anunciaba la temporada anterior donde una victoria de última hora le privó del descenso. El equipo descendió como colista tras ser arrollado por equipos como el Alavés, el Eibar o el Tudelano.

No fue hasta el año 1977 cuando el equipo vuelve a Tercera División, pero al final de la 76-77, el equipo galletero descendió como colista con 24 puntos, tras plantar cara a equipos del nivel del Osasuna, Castilla o Cultural Leonesa, aunque en la temporada 81-82 el club volvió a Tercera. Fueron temporadas en la zona media baja de la tabla pero sin llegar a estar en peligro de descenso, hasta la 83-84, temporada que se pudo calificar como desastrosa donde el Touring descendió como colista con 20 puntos a Regional. Volvería el equipo de Errenteria a Tercera División en 1987.

Temporada 98-99

Durante las siete siguientes temporadas pasarían por Larzabal entidades de la talla del Alavés, Barakaldo o Real Unión. En la temporada 90-91 el equipo firmó su descenso a Regional en una decepcionante temporada donde consigue 30 puntos. La temporada 1992-1993 pasó a la historia del club al conseguir el ascenso a 2ºB, tras imponerse en el play-off de ascenso al Calahorra, Huesca y Laredo. No dejó de ser una sorpresa dado que terminaron en cuarta posición en liga y venían de ascender de Regional. De aquel equipo destacó Ituarte, que acabaría fichando por el Herculés, y posteriormente jugó entre otros en el Pontevedra, Almería o Motril. La experiencia en 2ºB no fue del todo satisfactoria siendo colista gran parte del campeonato y descendiendo habiendo obtenido tan solo 14 puntos. Aún así, pasarían a la memoria de los aficionados los partidos frente al Real Unión, en el Stadium Gal (1-1) o frente al Sestao Sport en Larzabal (1-0). No fue sencilla la vuelta a la Tercera División, pues el equipo estuvo al borde del descenso en la temporada 94-95. Dos temporadas después, el Touring se proclamaría campeón de grupo con 72 puntos, pero fracasaría en su intento de ascender frente al Endesa Andorra, que consiguió un punto más que los guipuzcoanos. Su última temporada en Tercera División (98-99) coincidió con su primera temporada en su nuevo campo, el Municipal de Fandería, situado en la Avenida Touring.

En los últimos años el club ha intercambiado algunos descensos a Preferente Regional con ascensos a División de Honor. El último, conseguido con mucho esfuerzo el pasado mes de mayo, es uno de los más celebrados que se recuerdan.