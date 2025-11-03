Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Touring vuelve a ganar en casa. AURA ERRO

Errenteria

El Touring se impone al Durango en una tarde en la que brilló la defensa

Oihan Zabala y Koldo fueron los anotadores de los dos tantos que hacen que el conjunto galletero sume seis partidos consecutivos sin perder

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:59

Comenta

Se dice que si algo funciona bien no hace falta cambiarlo. Sin embargo, parece que al Touring eso le da igual. La cita, que ... reunió el pasado domingo a jugadores y aficionados en Fanderia, no es la habitual. Los socios del conjunto rojillo están acostumbrados a ver a su equipo el sábado a las 16.30 horas, pero la última jornada no fue así.

