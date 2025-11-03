El Touring se impone al Durango en una tarde en la que brilló la defensa

Se dice que si algo funciona bien no hace falta cambiarlo. Sin embargo, parece que al Touring eso le da igual. La cita, que ... reunió el pasado domingo a jugadores y aficionados en Fanderia, no es la habitual. Los socios del conjunto rojillo están acostumbrados a ver a su equipo el sábado a las 16.30 horas, pero la última jornada no fue así.

No importó mucho. Al menos a los jugadores, quienes vencieron en un gran partido a la Cultural de Durango por dos goles a cero. Lograron de este modo sumar otros tres puntos a su casillero, que comienza a lucir fenomenal. No obstante, además de los tres puntos, si de algo pudieron disfrutar los vecinos fue de otro partido emocionante.

Todo arrancaría con ambos equipos buscando tener el balón. Sin embargo, fueron los rojillos quienes golpearon primero. Con una grandísima jugada colectiva que comenzó desde la defensa, Adur recorrió con una impresionante cabalgada la banda derecha para poner un centro que llegaría a las botas de Oinatz para que éste dejase solo a Oihan Zabala, quien con calma anotaba el primero de la tarde.

Ortiz se adelantó a Hernando provocando un penalti que sentenció un encuentro muy bien jugado por los rojillos

Un auténtico golazo en el que incluso quienes no tocaron el balón fueron determinantes. Fue el caso de Bernal, quien arrastró a su marca al primer palo para dejar al joven errenteriarra solo.

Tras el primero los vizcaínos trataron de darle la vuelta, pero el equipo comandado por Iker Dorronsoro, ex entrenador rojillo, no encontró la manera de atinar. A pesar de ello, un marcador corto ya se sabe lo que significa. Sufrimiento. Lo padecieron los pupilos de Carlos García durante la segunda mitad, donde los vizcaínos iban apretando cada vez más, pero sin tener acierto de cara a gol.

En este aspecto, la zaga rojilla estuvo a gran nivel. Altuna, Arsuaga, Oinatz y Laskibar formaron un muro prácticamente inexpugnable. Los jugadores se del Durango se fueron desquiciando poco a poco. Sin embargo, sus constantes protestas no mermaron la actuación arbitral.

En esta línea, el colegiado fue uno de los protagonistas de la tarde, especialmente en la segunda parte, donde los vizcaínos exigieron de manera vehemente la segunda amarilla para De Alba, quien se cargó con la primera a los 20 minutos de juego. Sin embargo, la presión ejercida no surtió efecto.

El Touring mostró colmillo

A pesar de estar siendo empujados a su portería, los de Carlos García demostraron tener colmillo. Tanto es así que, tras una buena jugada cerca del área rival, Ortiz llegó a un balón dividido antes que Hernando, siendo objeto de penalti. Una pena máxima que Koldo transformó dejando así los tres puntos en casa.

Tras anotar el gol, el árbitro pitó el final, con el que se vivió un bonito momento. Iker Dorronsoro saludó a los jóvenes que conforman la Marea Gorria con amabilidad, demostrando que su paso por Fanderia fue más que fructífero.

Con esta victoria el Touring roza los puestos de play-off empatando con quince puntos con el Lagun Onak. En este aspecto, los rojillos suman seis partidos seguidos sin perder, en los que han logrado tres empates y tres triunfos.