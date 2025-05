El Touring se enfrenta al Leioa en un partido que decidirá el sueño del play off

Dos balas son las que tiene el Touring en la recámara para poder unirse a los puestos del play off. Dos partidos que sin ... embargo serán ante dos rivales muy difíciles. El de esta tarde ante el Leioa supone el primer gran reto para los rojillos.

El conjunto vizcaíno ha sido uno de los mejores de la liga hasta el momento, y antes de que se dispute el partido se encuentra tercero con sesenta puntos, a cuatro del Portugalete y empatado con el Beasain, Una encrucijada que no beneficia al conjunto galletero, ya que el Leioa se juega mucho.

Y es que en caso de perder, el Beasain podría adelantarles, por lo que no se espera un partido sencillo. A su vez, el Touring no llega con las mejores sensaciones después de haber empatado en casa ante el Aretxabaleta. A pesar de ello, los rojillas deben acordarse de ese choque ante el Deusto, en el que dieron una gran exhibición de juego pero sobre todo de carácter.

Agradecer la temporada

En caso de no lograr un triunfo, y por tanto certificar la no presencia en el play off, la afición rojilla deberá de estar satisfecha. Y es que como anunció Iker Dorronsoro a principio de temporada, «nuestro objetivo es el de mantener la categoría con la mayor tranquilidad posible». Pues bien, así se encuentra el Touring, soñando en la penúltima jornada con la posibilidad de entrar en una fase de ascenso.

Por este motivo, el próximo partido, ante el Basconia, deberá servir para agradecer al equipo su entrega.