El Touring empata en el último partido de liga en Fanderia

Martin Sansinenea errenteria. Martes, 13 de mayo 2025, 19:53 Comenta Compartir

No pudo ser. El Touring no pudo despedirse de su afición con una victoria tras el empate obtenido ante el Urola el pasado domingo en Fanderia. Un dos a dos que no hizo justicia al partido que disputaron las jugadoras de Arantza del puerto, quienes realizaron un buen partido a pesar de encajar el primer gol al poco de empezar. «Nos costó entrar en el juego, algo que ya nos ha pasado, y nos pusimos por detrás en el marcador», lamenta la entrenadora.

No obstante, y como ha sido costumbre en bastantes encuentros de la temporada, las rojillas consiguieron darle la vuelta al marcador. «Hicimos una buena remontada, pero tuvimos más ocasiones para aumentar la renta y nos faltó algo de precisión», destaca la entrenadora.

En esta línea, el Urola no hizo grandes jugadas para poder anotar, pero como suele ser habitual, la suerte también hizo acto de presencia en Fanderia. «Un mal despeje nuestro permitió que el Urola empatase el partido», asevera Arantza del Puerto.

Una igualada que permaneció hasta el pitido final y que dejó al Touring con un mal sabor de boca después de lograr lo más difícil. «No es la primera vez que nos pasa pero en el fútbol muchas veces el resultado se define por los pequeños detalles».

Por su parte, y aunque todavía resta una jornada para finalizar la competición liguera, Arantza del Puerto asegura que esta «ha sido una muy buena temporada». Y es que como subraya, «hemos tenido muchísimas lesiones que no nos han permitido estar más arriba».

No obstante, y de cara a la próxima temporada, la entrenadora siente que «tenemos un gran grupo con una química inmejorable, algo que es muy importante». Por ello, «si las lesiones nos respetan, creo que la próxima temporada estaremos para luchar por algo más importante».

Y es que como recuerda, «en los primeros partidos de liga fuimos capaces de encadenar varias victorias de manera consecutiva, lo que permitió que a final de temporada hayamos podido estar más relajadas».