El Touring empata en Eibar pero deja atrás las malas sensaciones

El Touring logró sacar un meritorio empate a cero ante el Eibar C lejos de Fanderia, tras realizar «un gran partido», tal y como ... destaca su entrenador Iker Dorronsoro. Algo muy necesario, ya que como asegura el técnico, «el encuentro ante el Padura fue bastante malo».

La historia en Eibar fue distinta, ya que el Touring «salió a competir, a buscar al rival, y creo que eso fue lo más importante», afirma satisfecho Dorronsoro. «Tuvimos buenas ocasiones, pero diría que el empate fue justo, aunque lo más importante fueron las sensaciones que me dejó el equipo». Una plantilla que volvió a morder, a disputar y a pelear, «algo que es nuestra seña de identidad».

Con el punto obtenido los rojillos se afianzan en el sexto puesto y miran de cerca al quinto que ocupa el Deusto con solo tres puntos más y que da el billete para jugar el playoff de ascenso. Para ello será importante seguir sumando aunque el próximo rival no lo vaya a poner fácil. El sábado a las 18.30 horas visita Fanderia el Portugalete, tercer clasificado que ha visto recortada su ventaja con respecto al cuarto, el Beasain.

En este aspecto, el choque se presenta muy emocionante, ya que ambos equipos se mantienen en la lucha por los puestos de arriba pero en circusntancias diferentes. En el caso de los rojillos, el foco está ahoras en clasificarse para los playoff, aunque este no era su objetivo al inicio de la campaña. Por su parte, el equipo de la margen izquierda necesita sumar de tres no solo para jugar unos hipotéticos playoff, sino para mantener el factor cancha en ellos. En este sentido, Dorronsoro lo tiene claro. «Pienso que tenemos que saber jugar con la presión, porque ellos necesitan ganar». Además, como destaca, «era un equipo que estaba hecho para ascender de manera directa». El Portugalete tiene 55 puntos, once más que el Touring que se mantiene con 44.

El técnico quiere revivir el ambiente que tuvo Bandeira en el partido ante el Deusto. «Creo que estos partidos son los que demuestran de qué somos capaces, por lo que necesitamos la ayuda de todo el público para vivir una tarde como la del Deusto».