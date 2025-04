El Touring empata ante el Beti Gazte «en el peor partido de la temporada»

Haypartidos en los que las cosas simplemente no salen. Por mucho que uno quiera, parece que el equipo está condenado a no hacer un ... buen partido. Fue lo que le ocurrió el pasado domingo al Touring en su duelo ante el Beti Gazte que finalizó con un empate a tres, Un resultado que fue lo mejor del partido. Y es que el Touring realizó un mal choque ante un rival que a priori era inferior.

Nos costó muchísimo entrar enjuego, no presionamos bien, estuvimos torpes y no jugamos bien al fútbol», destacó la entrenadora Arantza del Puerto. En este aspecto, afirma que «ha sido uno de los peores, sino el peor partido que hemos disputado esta temporada». Y es que la primera parte fue muy negativa en todos los aspectos. «Nos metieron dos goles y nosotras no sabíamos cómo reaccionar». Por ello, «el resultado final fue lo mejor, porque al menos logramos sacar un punto en casa».

Sin embargo, Arantza del Puerto cree que hay «que entrar mejor a los partidos si se quiere gana». Una asignatura que ha sido fruto de desgracias para el equipo durante la campaña. Por ello, y con el objetivo de sumar en el derbi ante el Oiartzun, la entrenadora lo tiene claro. «Debemos salir y jugar como sabemos, sino será imposible hacer algo en el derbi», asevera. En este aspecto, el conjunto oiartzuarra llega como favorito al encuentro tras una buena racha de victorias que le ubica en quinta posición con cincuenta puntos. Sin embargo, el Touring ya ha demostrado a lo largo de la temporada que es capaz de hacer grandes partidos ante cualquier rival. Pero para ello, y como subrayó Arantza del Puerto, «es fundamental que salgamos con ganas al campo».