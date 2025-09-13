El Touring disputa este domingo por la mañana el XIV Torneo Triangular Memorial Alaitz Zudaire

Martin Sansinenea Errenteria Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:35 | Actualizado 21:15h. Comenta Compartir

Las p personas aficionadas al fútbol tienen una bonita cita en el campo municipal de Fanderia. Y es que Touring KE, con la colaboración del Ayuntamiento de Errenteria, ha organizado el XIV. Torneo Triangular Memorial Alaitz Zudaire en categoría femenina aficionada. Un torneo que ya es tradición y que hace indicar que la temporada está a punto de arrancar.

Los equipos participantes se enfrentarán a modo de liguilla a una sola vuelta. En esta edición participan, además del Touring K.E, los equipos femeninos del Aiztondo y del Elgoibar.

Los encuentros arrancarán a las 10.30 horas con el duelo en el que se medirán Aitzondo y Elgoibar. Quien pierda ese encuentro se medirá al Touring a las 11.30 horas. Tras ese choque, las rojillas se medirán a las ganadoras del primer choque a las 12.30 horas. Al igual que el pasado año, el conjunto galletero buscará alzarse con el trofeo.

No obstante, el camino hacia la victoria de la anterior edición no fue sencillo. El primer encuentro lo vencieron por dos goles a cero ante el Hernani mientras que el segundo, que les enfrentó al Oiartzun, tuvo que decidirse desde los once metros tras haber finalizado con un 0-0.

Por su parte, el primer equipo masculino disputará esta tarde en Deusto su segundo encuentro liguero. El balón echará a rodar a las 18.00 horas en un duelo en el que los de Carlos García deberán jugar con la misma garra con la que lo hicieron ante el Portugalete en la primera jornada.

No obstante, el choque será duro ya que los vizcaínos también están en busca de los primeros tres puntos ya que al igual que los rojillos sucumbieron en su debut, en este caso ante el segundo filial del Alavés.