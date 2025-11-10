Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
El Touring tropezó en Rezola. Aura Erro

Errenteria

El Touring se deja dos puntos en Rezola, pero suma siete partidos sin perder

Los rojillos tuvieron dos jugadores más en el campo tras las expulsiones del Añorga, pero «no pudimos aprovechar esa ventaja»

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:35

Un punto que quizás sabe a poco, pero uno más que suma en el casillero. El Touring empató dos a dos el pasado sábado en Rezola ante el Añorga. Un duelo en el que hubo protagonismo para los dos equipos, y en el que los rojillos tuvieron hasta dos jugadores más sobre el terreno de juego.

Previo a ello, la primera parte tuvo color local. «Diría que el Añorga tuvo mejor juego durante la primera mitad, y pienso que tendrían que haber marcado algún gol», asegura Carlos García, entrenador del conjunto galletero. No obstante, en el fútbol gana el que materializa sus ocasiones. En eso el Touring fue mejor puesto que «cuando peor estábamos De Alba anotó el primero desde los once metros tras un penalti provocado por Dorronsoro».

Sin embargo, al inicio de la segunda mitad fue el Añorga quien anotó a través de Prior. Con ello, el partido entró en una fase muy típica de los choques que se disputan en Rezola. Patada y a seguir. Hubo poco juego, pero aun así el Touring consiguió ser mejor.

«Estamos compitiendo todos los encuentros independientemente del rival, y eso es algo con lo que estoy muy satisfecho»

De este modo, los rojillos se encontraron con el segundo gol que llegó gracias a Adur, quien posteriormente también sería protagonista. Y es que Unanue realizó una entrada muy temeraria que dejó al centrocampista rojillo tendido en el campo con una brecha en la cabeza. No pudo finalizar el encuentro.

La segunda expulsión

Cuatro minutos más tarde, el Añorga recibió su segunda tarjeta roja de la tarde tras evitar una jugada manifiesta de gol. A pesar de ello, y fruto de las dimensiones del terreno de juego, «el rival se encerró de manera clara y apenas tuvimos opciones de hincar el diente», lamenta el entrenador.

Una manera de jugar que se tradujo en pocas ocasiones, sin embargo el Añorga aprovechó la que tuvo y Yaniz anotó el definitivo dos a dos. Un empate que supone el séptimo encuentro sin perder, para los rojillos, pero que deja con un sabor agridulce al equipo tras haber jugado un buen partido en un terreno muy complicado. A pesar de ello, García destaca que «estamos compitiendo todos los encuentros independientemente del rival, y eso es algo con lo que estoy muy satisfecho».

Una tendencia que seguro mantendrán el próximo sábado en el duelo que les enfrenta en Fanderia ante el Eibar C. «Esperemos que nuestro juego sea tan bueno como lo ha sido en los últimos duelo en casa», asegura convencido el técnico.

