El Touring celebró una trabajada victoria contra el Urnieta Los jugadores del Touring dieron un paso más para la consecución del objetivo del ascenso. / ARIZMENDI Un solitario gol de Julen Turrillas fue suficiente para que los rojillos se llevaran los tres puntos MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Martes, 26 marzo 2019, 00:19

El primer equipo del Touring se impuso al Urnieta por 0-1 en un complicado partido disputado al marco de la vigésimo quinta jornada del campeonato de Preferente.

Desde el principio del partido se pudo observar que el equipo rojillo no salió tan enchufado como en ocasiones anteriores. Se desperdiciaron una gran cantidad de minutos con pérdidas fáciles y pases errados en una contienda que se certificó como bastante fea. Había pasado ampliamente la mitad del primer periodo cuando se pudo anunciar la primera ocasión para los errenteriarras, que fueron creciéndose poco a poco a partir de ahí, aunque el equipo local también dispuso de alguna que otra ocasión clara. Se daba por bueno el empate cuando una disputa cerca del área local fue aprovechada por Julen Turrillas para batir la portería rival y mandar al descanso a los rojillos con ventaja.

Preferente Urnieta-Touring 0-1 Div honor fem. Ostadar-Touring 2-2 1ª Regional Touring-Urki 2-3 Div honor juvenil Vasconia-Touring 5-2 1ª Juvenil Touring-Lengokoak 4-1 Div honor cadete Touring-Kostkas 1-1 Div honor cad. fem. Oiartzun-Touring 0-0 1ª cadete A Dunboa Eguzki-Touring 0-13 1ª cadete B Touring-San Marcial 1-7 Div honor infantil Pasaia-Touring 0-0 Div honor inf. fem. Touring-Añorga 0-4 Infantil txiki Zumaiako-Touring 3-0 1ª Infantil Oiartzun-Touring 0-0 1ª Infantil fem Allerru-Touring 3-0

En la reanudación los planteamientos no cambiaron. Los errenteriarras no encontraban su juego aunque lograron amarrar el marcador, no sin pasar algunos sustos por parte del equipo local, incluso en el último minuto. El pitido final llegó con júbilo por parte del conjunto galletero que vio como, una jornada más, lograba mantener intacta su ventaja (y sus opciones de ascenso) con el tercer clasificado.

Por su parte, el Primera Regional cayó 2-3 ante el Urki CD. Los de Fandería iniciaron con buen pie el partido con el gol de Jon Fernández, aunque en los primero 15 minutos no lograron materializarse dos ocasiones clarísimas, que luego permitieron el acercamiento del equipo de Eibar, que a su vez, en la segunda parte logró transformar dos ocasiones más. Oier Martínez acortó las distancias para los errenteriarras.

Asimismo, las chicas del División de Honor Regional lucharon hasta el final en su partido contra el Ostadar SKT, partido que acabaron perdiendo por 2-1 en el Michelín de Lasarte-Oria. Sin duda alguna, un choque muy disputado en el que se tuvieron muchas oportunidades de marcas. Pese al revés, se dio una imagen muy positiva y la mejoría es visible en sus últimas actuaciones.

Los 'txikis' de Perfeccionamiento ganaron el derbi contra el Orereta Kafea FC 5-2, mientras que el de Participación superó 3-0 al Hondarribia. Respecto al Primera Juvenil, destacó con un 4-1 sobre el Lengokoak KE, mientras que el Cadete de Honor empató 1-1 con el Kostkas KE. En el Primera Cadete, el equipo A doblegó 0-13 al Dunboa Eguzki CD B y, las chicas de este nivel igualaron 0-0 con el Pasaia KE.