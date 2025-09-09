El Touring cae ante el Portugalete en una primera jornada sofocante y con polémica arbitral

Estuvo cerca, pero no pudo ser. El Touring cayó en su estreno liguero ante el Portugalete por dos goles a uno en un encuentro ... en el que además del fútbol, muchos se acordarán del calor y el arbitraje. El choque arrancó con los dos equipos tanteando el terreno, tratando de averiguar cómo hacer daño al rival. Parece que los rojillos tuvieron mejor ojos.

En el minuto 24, tras un buen balón de Urrosolo, Oihan Zabala aprovechó un error de la zaga vizcaína para regatear al portero de una manera magistral y anotar el uno a cero que hizo estallar a la grada de Fanderia.

Un tanto que demostraba que a pesar del duro rival el conjunto galletero no tendría miedo a atacar. Así lo hicieron, buscando, sobre todo, esas segundas jugadas que tanta rentabilidad dan en esta categoría. Por su parte, y como no podía ser de otra manera, los vizcaínos también tuvieron oportunidades para marcar el gol, pero el buen quehacer defensivo permitió a los rojillos marchase al descanso con ventaja.

Tras un balón al espacio, Ortiz fue objeto de falta. A pesar del último hombre de la zaga vizcaína el árbitro lo dejó en amarilla

Tras el paso por vestuarios, el segundo capítulo del encuentro no pudo empezar de peor forma. Tras una buena jugada trenzada, Iriondo cometió un penalti al borde del área. El árbitro lo vio dentro. Andoni Pérez, con una calma espectacular anotó el primero de los visitantes. Un empate que duraría muy poco en el marcador. Y es que tras un error defensivo Alex Pérez anotó el segundo, dándole la vuelta en apenas tres minutos.

El frenetismo del partido no se quedó ahí. Tras un balón al espacio para Ortiz, el defensa del Portugalete lo agarró de manera clara. Siendo el último hombre la grada y los rojillos exigieron la roja. El árbitro lo dejó en amarilla. No dudó ni un instante.

Una jugada que podría haber marcado el devenir del partido. A pesar de ello, el Touring siguió intentándolo, pero un excelente Ibon González desbarató cualquier acción de gol. La más clara ocurrió en el minuto 78, con una doble oportunidad de Koldo y De Alba.

Con el uno a dos el Portugalete bajó el ritmo del encuentro, demostrando veteranía. El conjunto galletero no encontró la manera de hincar el diente en el último tramo, y el choque finalizó con el uno a dos.

Una derrota dolorosa pero que sin duda demostró que los jóvenes del club están dispuestos a luchar contra cualquier equipo. El siguiente también será contra un conjunto de Bizkaia. Esta vez serán los rojillos quienes jugarán a domicilio frente al Deusto.