El Touring cae ante el Portugalete y se aleja de la zona del playoff

El Touring no logró bailar bajo la lluvia y sucumbió por la mínima ante el Portugalete, en un encuentro en el que el claro ... protagonista fue el mal tiempo.

Los rojillos sabían que no sería un partido fácil ante un rival que está diseñado para ascender de manera directa. A pesar de ello, no le perdieron la cara al choque. Con más intensidad que con juego, el Touring consiguió mantener su portería a cero en la primera mitad.

Unos 45 minutos en los que el Portugalete no fue demasiado superior, aunque amenazó la portería de Ibra de todas las maneras. De córner, con balones en largo, jugadas trenzadas, etc. El equipo de la margen izquierda se sintió superior, pero no lo logró materializar.

Tras el paso por vestuarios, la tónica del encuentro fue similar con un Portugalete que no conseguía doblegar al Touring. No obstante, la diferencia la puso Zorrilla en el minuto 54, que con un buen gol adelantaba a los visitantes. Tras el tanto el Portugalete supo gestionar mejor los minutos, algo que no es de extrañar viendo la categoría de alguno de sus jugadores. El club vizcaíno, a pesar de no llegar al cien por cien por «una semana complicada», como destacó su entrenador Arostegi tras el choque, pudo alinear a jugadores como Ander Capa, viejo conocido de la Primera División.

Tras la derrota, Iker Dorronsoro destacó que «hemos plantado cara a un equipo como el Portugalete que es sobre el papel superior a nosotros». En este sentido, el técnico de Igeldo afirmó que «hemos tenido oportunidades pero no las hemos podido aprovechar».

El play off se aleja

Con esta derrota el conjunto galletero suma un punto de los últimos nueve disputados. Una pequeña mala racha que han podido aprovechar los rivales aprovechen para despegarse. Es el caso del Deusto, quinto clasificado, que ganó al San Viator, lo que le permite alejarse cuatro puntos del Touring, que en estos momentos es séptimo con 44 puntos.

A pesar de ello, los rojillos tienen una muy buena oportunidad para lograr tres puntos este mismo jueves (11.00), ya que visitan el feudo del San Viator, un equipo que tan solo ha sumado ocho puntos en la presente campaña.

El farolillo rojo del grupo no ha ganado más que un partido en liga, lo que demuestra que es un equipo al que se le pueden sacar los tres puntos.

No obstante, y como no puede ser de otra manera, los rojillos deberán presentarse a la cita motivados, ya que cualquier equipo de la categoría, sea cual sea su situación, puede complicar el partido.