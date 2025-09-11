El Touring busca en tierras vizcaínas la primera victoria de la temporada

El Touring busca la primera victoria de la temporada tras la derrota obtenida en la jornada inaugural en casa ante el Portugalete. Si alguien ... pensaba que tras jugar contra el equipo jarrillero los próximos rivales serían más asequibles estaba equivocado. El conjunto galletero visitará al Deusto el próximo domingo a las 18.00 horas.

Un desplazamiento que seguro será complicado, ya que como es de costumbre, los equipos vizcaínos cuentan con plantillas más potentes por lo general. A pesar de ello, los de Carlos García ya demostraron en casa que el rival da igual, ya que ellos saldrán a darlo todo.

En cuanto al partido, lo más probable es que sea un choque tenso; el Deusto también busca su primera victoria. Y es que al igual que los rojillos, los vizcaínos también cayeron en la primera jornada. Lo hicieron ante el segundo filial del Alavés en tierras patateras por un marcador de dos a cero. Un resultado que demuestra lo que comentaron Carlos García y Asier Yerobi, presidente del Touring. «Los equipos vizcaínos unidos a los filiales hacen que esta sea una categoría muy complicada». Parece que se ha demostrado desde el primer día.

El último desplazamiento de los rojillos al campo del Deusto finalizó con un 2-0 a favor del conjunto vizcaíno

A pesar de ello, el conjunto galletero guarda un buen recuerdo de su último encuentro ante el Deusto el cual ganó el pasado mes de marzo por dos goles a cero. Uno de esos goleadores fue Bernal, por lo que el equipo sabe qué arma puede usar para hacer daño. No obstante, el último encuentro disputado a domicilio finalizó con un dos a cero a favor de los vizcaínos, quienes buscarán volver a la senda de la victoria.

Todo ello tras un estreno en el que las notas positivas las pusieron jugadores como Oihan Zabala, Adur, o Urrosolo. Sin embargo, cabe destacar el buen desempeño en líneas generales del equipo. En este aspecto, y a pesar de competir como se debe hacer, los rojillos volvieron a ver que los errores salen caros en esta categoría. Por ello, si el equipo quiere sacar algo de Deusto, lo que debe hacer, además de tener acierto, es no permitir acciones de gol al rival.