Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
De Alba capitaneó al equipo en el estreno.

Errenteria

El Touring busca en tierras vizcaínas la primera victoria de la temporada

Los de Carlos García se enfrentan al Deusto en un choque al que ambas escuadras llegan con cero puntos tras sus respectivas derrotas

Martin Sansinenea

Errenteria

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:41

El Touring busca la primera victoria de la temporada tras la derrota obtenida en la jornada inaugural en casa ante el Portugalete. Si alguien ... pensaba que tras jugar contra el equipo jarrillero los próximos rivales serían más asequibles estaba equivocado. El conjunto galletero visitará al Deusto el próximo domingo a las 18.00 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 El último día de la pastelería Kai-Alde
  8. 8 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Touring busca en tierras vizcaínas la primera victoria de la temporada

El Touring busca en tierras vizcaínas la primera victoria de la temporada