El Touring cae ante su afición en el estreno en Preferente El Touring tendrá que pelear duro en la nueva categoría. / ARIZMENDI Los errenteriarras no pudieron superar al Mundarro en el primer partido de liga M.P. ERRENTERIA. Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:20

El primer equipo masculino del Touring KE perdió el domingo su primer partido de liga dentro de la categoría Preferente guipuzcoana. Los errenteriarras se enfrentaron al Mundarro de Astigarraga y cayeron derrotados por 1-2.

No fue un partido fácil para ninguno de los dos equipos. Al poco tiempo del pitido inicial del partido -hacia el minuto 10-, se adelantaba Mundarro tras un pase atrás que se quedó corto por parte del defensa Irazusta, y que los de Astigarraga aprovecharon. No tardaría mucho en reaccionar el Touring, ya que 20 minutos después, empataría tras una buena jugada por banda de Mikel Benito que tras ceder el balón a Gorka Güemes, acabó de rematar el 9 del equipo rojo, Ustariz Arzallus. No duró mucho la alegría en Fandería puesto que el Mundarro se adelantó en el minuto 65 tras un buen remate de cabeza.

Los de Joxe Aramburu terminaron ligeramente decepcionados en su debut en la categoría, ya que tuvieron momentos en los que tuvieron el control del partido, pero les faltó lucidez en los últimos metros, algo que aprovechó el Mundarro para aprovechar sus dos escasas oportunidades.