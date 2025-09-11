«La temporada ha sido floja, incluso más que la del año pasado»

«Ha sido una temporada floja, incluso más que la del año pasado, que tampoco fue buena». Eso es lo que declara Juan Diego Ramos, ... más conocido en el pueblo como 'Pelukas'. Un hombre que de nuevo cogió las riendas del chiringuito de la piscina de Fanderia, con la idea «de ganar algo de dinero». Sin embargo, de nuevo el clima ha hecho que «no se haya trabajado tanto como estaba planeado».

Solo pido que el tiempo acompañe a lo largo de estos meses», recalca. Y es que a pesar de que el verano trae consigo jornadas de sol y buenas temperaturas, «el pasado año no fue así», aseguró 'Pelukas' antes de la apertura de la presente campaña. Parece que este año ha sido similar. «Ha sido un verdadero desastre, ha habido jornadas en las que ha llovido y en otras, a pesar de haber hecho calro, como el sol no ha salido la gente no se ha animado a venir», lamenta.

Una tónica que ya describía al principio del verano, asegurando que «la gente necesita sol para animarse a venir». Por ello, como afirma desganado, «tras haber dedicado horas y horas la verdad es que no ha sido muy rentable».

«Las dos primeras semanas de junio fueron espectaculares. Se trabajó muchísimo, la gente se animó a venir»

Todo ello después de que la temporada arrancase «de maravilla». Y es que como subraya, «las dos primeras semanas de junio fueron espectaculares. Se trabajó muchísimo, la gente se animó a venir y veíamos que podría ser una gran temporada».

Barapalo en julio

No obstante, el mes de julio no fue como se esperaba. «Fue un desastre. Hemos cerrado 16 de 31 días, y así es imposible». Por ello, «no se ha trabajado ni lo mínimo exigible, y de nuevo ha sido por la metereología».

Así pues se llegó al mes de agosto. Había otras 31 jornadas con las que poder volver a una buena senda. No pudo ser. «Es cierto que durante agosto ha hecho buen tiempo, pero hemos notado un bajón de asistentes, ya que los trabajadores aprovechan el mes para ir de vacaciones».

Una tendencia que «hemos notado en las dos quincenas», asevera. En este aspecto, «cuando la gente ha vuelto, que suele ser la última de agosto y la primera de septiembre, el clima no ha acompañado, y a pesar de haber aguantado hasta el final no hemos podido aprovecharlo».

Las instalaciones funcionan

Por su parte, 'Pelukas' reconoce que «a instalación ha aguantado bien, no hemos tenido problemas». Lo afirma tras un 2024 en el que «hubo problemas con las luces». A pesar de ello, esta campaña «todo ha funcionado como debe, aunque ha habido quienes se han quejado de la temperatura del agua». Esto se debe a que la psicina del polideportivo de Fanderia no está climatizada, por lo que si «pasan algunas jornadas sin que haga calor, la temperatura del agua baja de manera considerable», recalca el responsable del chiringuito. Por ello, y apesar de «un correcto funcionamiento de las instalaciones» no se ha podido evitar que este verano haya sido un «pequeño fracaso» para 'Pelukas'. Por ello, tras finalizar la época estival lo que toca es «volver a trabajar en el Reyna y ver qué hacemos el próximo año».