Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Ramos posa frente al chiringuito de las piscinas de Fanderia.

Errenteria

«La temporada ha sido floja, incluso más que la del año pasado»

Juan Diego Ramos 'Pelukas' hace balance de otra temporada de verano al frente del chiringuito de la piscina de Fanderia

Martin Sansinenea

Errenteria

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:41

«Ha sido una temporada floja, incluso más que la del año pasado, que tampoco fue buena». Eso es lo que declara Juan Diego Ramos, ... más conocido en el pueblo como 'Pelukas'. Un hombre que de nuevo cogió las riendas del chiringuito de la piscina de Fanderia, con la idea «de ganar algo de dinero». Sin embargo, de nuevo el clima ha hecho que «no se haya trabajado tanto como estaba planeado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 El último día de la pastelería Kai-Alde
  8. 8 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «La temporada ha sido floja, incluso más que la del año pasado»

«La temporada ha sido floja, incluso más que la del año pasado»