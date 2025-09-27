Telleri celebra este domingo la Jornada Mundial del Migrante

ErrenteriaTelleri celebra este domingo la Jornada Mundial del Migrante
Errenteria
Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:17
Este año la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado se celebrará en Errenteria. Entre los actos cabe destacar la Eucaristía que tendrá lugar hoy en ... la Parroquia de la Asunción a las 12.30 horas. A continuación saldrá una kalejira que llegará al Colegio Sagrado Corazón Telleri-Alde en cuyos patios, a partir de las 14.00 horas habrá una comida popular y un concierto. Todo ello finalizará en torno de las 18.00horas.
Por otra parte, el próximo martes, 30 de septiembre, el colegio Sagrado Corazón Telleri-Alde celebrará que pertenece a una Institución que fue fundada hace 204 años, concretamente, 30 de septiembre de 1821. En todos los colegios corazonistas presentes en los 5 continentes esta jornada está dedicada a recordar la figura del Padre Fundador de la Institución: el Padre Andrés Coindre. Será un día colegial, con el horario habitual, pero con ambiente festivo para honrar la memoria del fundador de la congregación de Hermanos del Sagrado Corazón.
